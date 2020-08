Klejnot przyklejono, czyli jak Neptun odzyskał męskość

Z daleka wydaje się, że wszystko jest w porządku. Dumny posąg rzymskiego boga mórz od trzech miesięcy strzeże dostępu do helskiej plaży. Wprawne oko zauważy jednak pewną zmianę. Wszystko dlatego, że Neptun w niedzielną noc został pozbawiony męskości.

Smutny mężczyzna bez męskości

- Duży mężczyzna bez męskości, to smutny mężczyzna, jeszcze władca oceanów - mówi plażowicz, który spędza na Helu wakacje.

Wszystko za sprawą 22-letniego turysty z Warszawy. Mężczyzna postanowił zdewastować pomnik.

- To naprawdę nieodpowiedzialny człowiek, wandal, tak tę rzeźbę uszkodził. Zrobił to z namowy jednej z pań, które mu towarzyszyły. Było widać, że ta kobieta od razu ten kawałek podniosła i schowała do kieszeni i uciekli - powiedział Polsat News Mirosław Wądołowski, burmistrz Helu.

Pozbawienie Neptuna męskości może turystę słono kosztować. Posąg powstał ze specjalnie sprowadzonego portugalskiego białego granitu. 22-letni turysta może mieć także dużo czasu na przemyślenie zachowania. Został już bowiem zatrzymany.

Kamieniarz zamontował przyrodzenie

- Przebywał na wczasach na Helu. Został przewieziony do komisariatu policji w Juracie, przyznał się do zarzucanego mu czynu uszkodzenia mienia, za który grozi do 5 lat wiezienia - mówi st. sierż Ewa Brysińska z policji w Pucki.

Uszkodzony fragment Neptuna udało się odzyskać. Miasto poprosiło kamieniarza, by spróbował naprawić pomnik.

- Pracownik firmy kamieniarskiej przyjechał i zamontował uszkodzony element rzeźby Neptuna - mówi sekretarz miasta Katarzyna Machtyl.

Helskiej rzeźbie, podobnie jak tej włoskiej z Bolonii niczego już nie brakuje.

Zdaniem turystów męskość, co prawda powróciła, ale wisi na taśmie. - Tak, że nie wiadomo jak się to skończy - powiedział jeden z turystów reporterom Polsat News.

hlk/ Polsat News, "Wydarzenia"