Ustawka kiboli na autostradzie. Pojawiło się nowe nagranie

Wcześniej do świadków zdarzenia policja zwracała się z prośbą o przekazywanie nagrań wydarzenia, do którego doszło w powiecie wielickim, za węzłem Targowisko, na 455. kilometrze A4 na trasie Kraków-Rzeszów.

W wyniku zgromadzonych dotychczas dowodów policja ustaliła, że kibole, którzy zorganizowali "ustawkę", pochodzą najprawdopodobniej z Podkarpacia.

Ofiar nie odnaleziono

Rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń powiedział w, że policja nie odnalazła w małopolskich szpitalach żadnych ofiar bójki, do jakiej doszło pomiędzy kibicami klubów piłkarskich.

Jak dodał, zdarzenie, z którego nagranie trafiło do internetu, trwało zaledwie kilka minut. Za udział w bójce, sfilmowanej przez świadków, grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Uczestnicy starcia usłyszą też najprawdopodobniej inne zarzuty, w tym m.in. spowodowania potencjalnego zagrożenia na drodze.

Jak ustaliła policja, kibice klubów piłkarskich jechali w przeciwnych kierunkach. Jedna grupa kierowała się do Katowic na mecz, a druga – antagonistycznie nastawiona do pierwszej – jechała w kierunku Rzeszowa. Grupa jadąca w kierunku Rzeszowa zatrzymała się i przeszła na drugą stronę jezdni do grupy jadącej do Katowic. Doszło do starcia.

Policję o zdarzeniu poinformowali świadkowie, jednak funkcjonariusze po przyjeździe na miejsce nie zastali już kiboli.

Zdarzenie nagrał jeden z kierowców, który jechał w przeciwnym kierunku. Na nagraniu widać nacierające na siebie grupy mężczyzn.

Internauci sugerują, że w bójce uczestniczyli pseudokibice Karpat Krosno, Stali Rzeszów, Stali Stalowa Wola, Resovii Rzeszów i JKS Jarosław.

