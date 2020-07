6 kg amfetaminy dla pseudokibiców. Zatrzymano dilera

Jak poinformowała w czwartek rzeczniczka łódzkiej policji mł. insp. Joanna Kącka, działającego w środowisku pseudokibiców dilera wytypowali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej w Łodzi zajmujący się zwalczaniem przestępczości w tego typu grupach.

ZOBACZ: Wyrok w sprawie Jarosława Bieniuka. Podał narkotyki dwóm osobom, ale nie zgwałcił 29-latki

- Kryminalni dotarli na jedną z ulic w dzielnicy Polesie gdzie, jak wynikało z wcześniejszych ustaleń, miał przebywać diler narkotykowy. Po krótkiej obserwacji zauważyli wychodzącego z budynku 54-latka, który wsiadał do bmw. Niósł wypełnioną papierową torbę. Posiadał w niej 10 dilerek (torebki z zamknięciem strunowym - red.) ze środkiem odurzającym o łącznej wadze ponad kilograma – przekazała.

Nie tylko narkotyki

Po przeszukaniu jego samochodu oraz mieszkania i piwnic, do policyjnego depozytu trafiło łącznie ponad 6 kg amfetaminy - w części jeszcze nieosuszonej - oraz 250 gramów marihuany o czarnorynkowej wartości około 200 tys. zł. Oprócz samych narkotyków odnaleziono również odczynniki służące do wytwarzania amfetaminy, sprzęt do produkcji oraz pakowania narkotyku.

lodzka.policja.gov

54-latek usłyszał zarzuty posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz przygotowania do wprowadzenia ich do obrotu oraz działania zmierzającego do ich wytworzenia za co grozi kara do 10 lat więzienia. Podejrzewany był w przeszłości notowany za taki proceder. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztu.

Na poczet przyszłych kar funkcjonariusze zabezpieczyli bmw należące do mężczyzny.