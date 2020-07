Nieustąpienie pierwszeństwa zakończyło się wypadkiem, w którym sześciu pasażerów busa zostało rannych i musiało trafić do szpitala. Doszło do niego w Tchórzewie (woj. lubelskie), nieopodal Radzynia Podlaskiego. Bus, uderzony przez auto osobowe, przewrócił się na bok i zablokował powiatową drogę. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.

Do wypadku doszło w piątek około godz. 13:00. Do skrzyżowania na drodze powiatowej w Tchórzewie zbliżały się wtedy dwa pojazdy: osobowe audi oraz bus Ford Transit, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Policja ustaliła, że kierujący samochodem nie ustąpił przejazdu busowi, który - po uderzeniu - przewrócił się na bok. Sześciu pasażerów forda zostało rannych; karetkami przewieziono ich do szpitali.

ZOBACZ: Ogorzelec: kierowca jechał po torach, bo szukał skrótu. Przeszkodą okazał się tunel

Obaj kierowcy byli trzeźwi. Policjanci badają okoliczności wypadku.

Droga była zablokowana

Na drodze przez kilka godzin były utrudnienia w ruchu. Najpierw skrzyżowanie było całkiem zablokowane, potem obowiązywał tam ruch wahadłowy sterowany przez funkcjonariuszy.

"Apelujemy o zachowanie ostrożności i rozsądku za kierownicą oraz o dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze" - przekazała lubelska policja.

Strażacy-ochotnicy zabezpieczali miejsce wypadku

Na miejscu interweniowali również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w pobliskich Borkach.

ZOBACZ: Wypadek z udziałem cysterny. Zginął młody kierowca [ZDJĘCIA]

"Wraz z zastępami z PSP Radzyń Podlaski udzieliliśmy pierwszej pomocy osobom poszkodowanym do czasu przyjazdu służb, następnie ustabilizowaliśmy przewrócony pojazd podporami oraz zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia" - opisali zdarzenie na Facebooku.

WIDEO - Jerzy Stuhr w szpitalu. Nowe informacje o stanie zdrowia aktora Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/luq/ polsatnews.pl