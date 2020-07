Tajemnicze przesyłki z Chin dotarły do Polski. Służby ostrzegają

Od kilku dni amerykańskie media informują o podejrzanych przesyłkach z Chin, które pojawiają się w różnych częściach kraju. Nasiona dotarły do co najmniej 30 stanów, a najwięcej przesyłek odebrali mieszkańcy Teksasu.

Oświadczenie w tej sprawie wydał amerykański Departament Rolnictwa, który wyjaśnia całą sytuację wraz z Urzędem Celnym. Służby apelują, by pod żadnym pozorem "nie siać nasion niewiadomego pochodzenia". Proszą, by w razie otrzymania przesyłki skontaktować się ze służbami i czekać, aż odbiorą paczkę.

#APHIS is working closely with @CBP and State Depts of Ag re: unrequested seeds. If received, pls contact State Dept of Ag https://t.co/g0WhR57Wv3 or the #APHIS State Plant Health Office https://t.co/CdHtWghDbC. Keep packaging and do not plant seeds from an unknown origin! pic.twitter.com/LORKeTh4Tc