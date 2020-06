Sześć osób w szpitalu, poczta ewakuowana. Powodem... paczka z owocami

Dwanaście osób cierpiących na nudności, sześć z nich przewiezionych do szpitala i ok. 60 pracowników ewakuowanych z poczty w barawskim Schweinfurcie - to efekt duszącego zapachu wydobywającego się z jednej z nadanych paczek. Wezwane na miejsce służby odkryły, że do zamieszania doprowadziła przesyłka... z durianami.