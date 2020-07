Krosno: wtargnął na pocztę z nożem. I zemdlał

Pracę urzędniczek z oddziału Poczty Polskiej w Krośnie (woj. podkarpackie) przerwało w środę wtargnięcie mężczyzny z nożem w ręku. Gdy 58-latek zobaczył, że pracownice zawiadamiają ochronę, osunął się i zemdlał. Ocucili go dopiero wezwani na miejsce ratownicy medyczni. Mężczyzna, gdy dowiedział się, że prosto z poczty trafi do aresztu, na szczęście nie stracił przytomności po raz kolejny.

Do zdarzenia doszło w środę w Krośnie tuż przed godz. 10:00. Pracownice głównego oddziału Poczty Polskiej przy ul. Podwale zauważyły, że do placówki wszedł mężczyzna trzymający w ręku nóż.

- Zaniepokojone kobiety zaalarmowały ochronę, a w tym czasie 58-latek osunął się na podłogę i zemdlał - mówił polsatnews.pl asp. sztab. Paweł Buczyński, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.

Świadkowie o "próbie napadu". Policja nie potwierdza

Chwilę później na miejscu zjawili się policjanci oraz ratownicy medyczni, którzy ocucili mężczyznę. - Medycy stwierdzili, że nie ma przeciwwskazań, aby zatrzymać 58-letniego krośnianina. Trafił do policyjnego aresztu i w najbliższym czasie zostanie przesłuchany - dodał Buczyński.

Śledczy ustalają, jaka była motywacja mężczyzny, ale zdaniem świadków, mogła być to próba napadu. Policja tego nie potwierdza. - Nie mamy informacji, by na poczcie były osoby postronne, poza 58-latkiem i personelem - przekazał rzecznik krośnieńskiej policji.

Krosno: napady na hotel i sklepy, atak na kierowcę autobusu

W tym samym mieście doszło w zeszłym miesiącu do bardziej dramatycznych zdarzeń z udziałem nożownika. 17 czerwca pasażer rejsowego autobusu z Krakowa do Krosna ugodził nożem kierowcę autobusu. Stało się to zaraz po tym, jak szofer obudził agresora, ponieważ dojechał do końcowego przystanku.

Napastnik uciekł, ale po trzydniowej obławie udało się go złapać. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, za który grozi mu dożywocie. Nie przyznał się do winy.

Natomiast w nocy z 4 na 5 lutego tego roku inny mężczyzna napadł w nocy na hotel przy ul. Pużaka. Zażądał pieniędzy od recepcjonistki, a po tym, jak je uzyskał, uciekł z budynku. Po tym, jak złapali go policjanci, okazało się, że odpowiada za kilka innych rozbojów, m.in. na sklepy spożywcze.

