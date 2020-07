Kokaina w ziarnach kawy. Paczkę zaadresowano do filmowego mafiozo

Włoska policja odkryła ziarna kawy, które były nadziane kokainą. Przechwycona paczka zaadresowana była do fikcyjnego mafiozo, którego nazwisko pojawiło się w hollywoodzkim filmie.

Śledczy znaleźli 130 gramów kokainy w dwukilogramowej przesyłce z ziarnami kawy, która przybyła na lotnisko Malpensa w Mediolanie z Kolumbii. Jej adresatem był Santino D'Antonio - fikcyjny włoski gangster z filmu "John Wick 2".

Pół tysiąca ziarenek z kokainą

Nazwisko na paczce zwróciło uwagę funkcjonariuszy, którzy postanowili sprawdzić jej zawartość.

Było tam ponad 500 ziaren kawy wydrążonych i wypełnionych narkotykiem, a następnie zaklejonych brązową taśmą.

Odbiorca narkotyku w areszcie

Policja śledziła los pakunku. We Florencji aresztowała 50-letniego Włocha, który przybył, aby odebrać go ze sklepu tytoniowego, gdzie go dostarczono.



Mężczyzna mieszkał wcześniej w kolumbijskim mieście Medellín. Mundurowi znali go, był już wcześniej aresztowany pod zarzutem posiadania narkotyków.

ac/hlk/ edition.cnn.com, polsatnews.pl