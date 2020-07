Kwarantanna na wyjeździe. Kto za nią zapłaci?

- Skierowana na kwarantannę polska rodzina na Zakynthos trafiła do specjalnego hotelu na wyspie. Spotkałem się z informacją, że ich utrzymanie na ten czas wziął na siebie grecki rząd. Także polskie władze mówiły, że dotąd nie było przypadku, by obciążany był kraj emisyjny - powiedział dr Piotr Kociszewski, ekspert do spraw rynku turystycznego ze Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa Vistula.

Kociszewski na antenie Polsat News zaznaczył, że w przypadku umowy z biurem podróży, nie dostajemy na piśmie zapewnienia o nieponoszeniu kosztów ewentualnej kwarantanny.

- To, co się zmienia to fakt, że ubezpieczyciele oferują coraz to lepsze, nowsze produkty zawierające w sobie tzw. covid: kwestie hospitalizacji, ewentualnego pokrycia kosztów kwarantanny czy przerwania imprezy turystycznej. Warto sprawdzać oferty tour operatorów, także pod kątem ubezpieczenia - podkreślił.

WIDEO: Kwarantanna na wyjeździe

A co, jeśli do zakażenia koronawirusem dojdzie w hotelu na terenie Polski?

- Uruchamiane są polskie służby. Większość hoteli ma wdrożone swoje procedury. (...) Pierwszym ogniwem jest sanepid na poziomie powiatu w miejscu, gdzie mogło dojść do zakażenia. Ten sanepid współpracuje z sanepidem naszego miejsca zamieszkania i wówczas "nasza" stacja powiatowa odpowiada za dalsze kroki związane z wprowadzeniem kwarantanny oficjalnej lub objęciem nadzorem epidemiologicznym - wyjaśnił gość Polsat News.

Kociszewski zaznaczył też, by przed wyjazdem sprawdzać aktualne informacje na stronach MSZ i Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz - w razie wątpliwości przy wyjazdach zorganizowanych - dopytywać tour operatora o szczegóły.

ac/sgo/ Polsat News, polsatnews.pl