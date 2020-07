Ceny szaleją. "Rozbój w biały dzień". Drogie wakacje nad polskim morzem

Sezon wakacyjny właśnie się rozpoczął i od razu widoczny jest problem, o którym znawcy rynku mówili od dawna.

Ekspert turystyczny i właściciel biura turystycznego Marek Kamieński w rozmowie z Polsat News powiedział, że "to co się zaczyna dziać w tych głównych miejscach wypoczynkowych, to staje się horrorem". - Tam ceny dochodzą do sytuacji niebotycznych - stwierdził.

Więcej za nocleg i jedzenie

Koszty wynajmu czteroosobowego domku na Helu wahają się w granicach 1000 złoty za jeden dzień.

Rosną też ceny jedzenia. W nadmorskich lokalach za potrawy trzeba zapłacić nawet o 50 proc więcej, a w niektórych przypadkach aż o 100 proc.

Nie wszyscy podnoszą

- Nikt nie odrobi w dwa miesiące tego, co stracił przez czas pandemii. Myślę, że to, co robią nad morzem, to jest rozbój w biały dzień - tłumaczył Jan Kaźmieruk, właściciel "Czereśniowego Zakątku", podpoznańskiego gospodarstwa agroturystycznego.

Według niego, podnoszenie cen nie jest sposobem na odrobienie strat spowodowanych epidemią. Ponadto zwiększanie cen może negatywnie odbić się na wizerunku polskiej turystyki.

- Jeśli zapracujemy na opinię, że jest drogo, to w przyszłym roku naszym klientom będzie się paliła lampka, o jest drogo - oceniał Kamieński.

Taniej za granicą

Alternatywą dla wakacji nad Bałtykiem może być wyjazd za granicę. Oferty hoteli w Bułgarii czy na Cyprze są konkurencyjne. Tydzień wypoczynku w tych krajach kosztować może ok. 1400 złotych za osobę.

- W Hiszpanii są wyjątkowe ceny, bo za 1700 złotych można polecieć do 4 gwiazdkowego hotelu z wyżywieniem - zauważył Jarosław Kałucki, ekspert ds. turystyki z Travelplanet.pl.

