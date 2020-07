Wyniki matur. Kiedy będą i jak je sprawdzić?

Jak informuje CKE, wyniki matur – niezależnie od tego, czy zdający przystąpił do egzaminu w sesji głównej, czy w sesji dodatkowej – zostaną ogłoszone do 11 sierpnia. Wynik będzie można sprawdzić w internecie. Dane do logowania uczniowie powinni dostać w swojej szkole.

Pierwotnie matura w sesji głównej miała rozpocząć się na początku maja, a w terminie dodatkowym na początku czerwca. W związku z epidemią obie zostały przesunięte o miesiąc – sesja główna rozpoczęła się 8 czerwca, trwała do 29 czerwca.

Wyniki tegorocznych matur mają być dostarczone do 11 sierpnia. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.

Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki na początku września. Wyniki poprawki dostanie 30 września. Ten, który nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.

Wyniki matur w internecie będzie można sprawdzić 11 sierpnia na stronach Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Należy odszukać zakładkę serwis OKE, następnie "Dla uczniów". Tam pojawi się pole do wpisania swojego loginu oraz hasła. Login i hasło uczeń powinien otrzymać w swojej szkole. Do logowania będzie także potrzebny numer PESEL.

Co najmniej jeden egzamin z przedmiotu dodatkowego

Maturzysta musiał przystąpić do trzech pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki. Są one obowiązkowe na poziomie podstawowym. Musiał też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z tzw. przedmiotów do wyboru, maksymalnie do sześciu.

W grupie przedmiotów do wyboru były: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Egzaminy z przedmiotu do wyboru zdawane są na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także na tym poziomie matematyka, język polski i języki obce, które są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci nie musieli za to w tym roku przystępować do dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostały one tylko i wyłącznie dla zdających, którzy musieli przedstawić wynik uzyskany z egzaminu w części ustnej w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

