Netflix potwierdza. Będzie nowy film o Wiedźminie

Z krótkiej zapowiedzi dowiedzieliśmy się, że nadchodzący film opowie nam o "nowym zagrożeniu, przed którym stanie Kontynent". W jego tworzenie zaangażowani będą m.in. showrunnerka serialu "Wiedźmin" Lauren Hissrich. Scenariusz stworzy Beau DeMayo odpowiedzialny za jeden z odcinków pierwszego sezonu. Animację wyprodukuje koreańskie Studio Mir.

The rumors are true, a new Witcher story is in the works! The anime film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, will take us back to a new threat facing the Continent. Brought to you by the Witcher team @LHissrich and @BeauDeMayo, and Studio Mir the studio behind Legend of Korra.