Ponad 450 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce

"Mamy 458 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa" - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia. To najgorsze dane od miesiąca. Liczba zakażonych w Polsce wzrosła do 42 038. Nie żyją też 4 kolejne osoby. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło w Polsce 1655 pacjentów.