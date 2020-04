Notorycznie łamał kwarantannę, bo palił papierosy. Zapłaci 10 tys. zł

52-letni białostoczanin regularnie opuszczał pokój hotelowy, gdzie odbywał kwarantannę, by palić papierosy; został ukarany karą administracyjną w wysokości 10 tys. zł nałożoną przez sanepid - podała w środę podlaska policja.

Policja w tej sprawie prowadzi czynności w kierunku sprowadzenia niebezpieczeństwa - podano w komunikacie.

O łamiącym "notorycznie" zasady kwarantanny 52-latku poinformował policję świadek, z którego relacji wynikało - jak podaje policja - że mężczyzna regularnie opuszcza swój pokój hotelowy; miał też wychodzić do pobliskiego sklepu. - Interweniujący w tej sprawie policjanci potwierdzili informację, że mężczyzna w tym czasie był objęty kwarantanną. 52-latek w rozmowie z policjantami przyznał, że wychodził przed hotel na papierosa - napisała policja.

O sprawie został poinformowany sanepid, który w efecie nałożył na mężczyznę karę w wysokości 10 tys. zł.

Przyspieszona ścieżka nakładania kar

Jak powiedziała w środę dr Iwona Sienkiewicz w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (WSSE) w Białymstoku, od początku tygodnia obowiązuje tzw. przyspieszona ścieżka nakładania kar administracyjnych. - Policja, która stwierdzi złamanie kwarantanny, sporządza notatkę służbową. Ta notatka od komendanta powiatowego policji trafia do państwowego powiatowego inspektora sanitarnego i następnie ten inspektor sanitarny to wszystko sprawdza. Na podstawie tych danych, jeśli wszystkie są zgodne, nakłada decyzją administracyjną karę - wyjaśniła Sienkiewicz. Dodała, że inspektor sanitarny może nałożyć karę od 5 do 30 tys. zł.

Sienkiewicz powiedziała, że od decyzji o nałożeniu kary przez powiatowego inspektora sanitarnego można się odwołać w ciągu 14 dni od doręczenia do wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

W ostatnich dwóch dniach (informację za środę sanepid będzie miał kolejnego dnia) inspektorzy sanitarni nałożyli w Podlaskiem trzy kary administracyjne za złamanie kwarantanny w wysokości: 5 tys. zł, 10 tys. zł i 15 tys. zł. Sienkiewicz dodała, że na razie do WSSE nikt od tej decyzji się nie odwołał.

