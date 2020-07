Wniosek do komisji za "puknięcie w czoło". Poseł chce ukarania Terleckiego

Poseł Paweł Zalewski (KO) poinformował w czwartek, że składa wniosek do komisji etyki o ukarania wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego (PiS). Ocenił, że zachowanie Terleckiego podczas środowych obrad obraża nie tylko jego, ale przede wszystkim polski parlamentaryzm.

- Jestem zasmucony standardami, które zastałem w parlamencie - przyznał w "Debacie Dnia" Paweł Zalewski (KO), który z mównicy sejmowej zarzucił premierowi Mateuszowi Morawieckiemu kłamstwo ws. wyniku negocjacji nad budżetem UE. W odpowiedzi na jego słowa z sali plenarnej padło stwierdzenie "puknij się w czoło", które, zdaniem Zalewskiego wypowiedział wicemarszałek Ryszard Terlecki (PiS).

Do incydentu doszło w środę, gdy premier Mateusz Morawiecki przedstawiał w Sejmie informację dotyczącą postanowień unijnego szczytu w sprawie wieloletniego budżetu UE. Zalewski, zwracając się do szefa rządu pytał, dlaczego groził on wetem w sprawie systemu praworządności, zamiast działać na rzecz jego obiektywnego skonstruowania. Według posła premier kłamie, mówiąc o "udziale Rady Europejskiej w tym systemie".

"Niegodne słowa"

W tym momencie z sali plenarnej padło stwierdzenie "puknij się w czoło", które, zdaniem Zalewskiego wypowiedział Terlecki. Polityk KO zwrócił się z apelem do prowadzącej obrady wicemarszałek Małgorzaty Gosiewskiej (PiS) o reakcję na "słowa niegodne członka prezydium Sejmu". Gosiewska odesłała polityka do Komisji Etyki Poselskiej. ZOBACZ: "Chamska hołota" i ostre słowa w Sejmie. Emilewicz: "To nie jest język debaty, który aprobuję" W czwartek Zalewski poinformował, że wystąpi z wnioskiem o ukaranie Terleckiego do komisji etyki. "Wczorajsze zachowanie Marszałka Terleckiego obraża nie tylko mnie, moich wyborców, ale przede wszystkim polski parlamentaryzm. Dlatego dziś - zdecydowałem się na wystosowanie skargi i wniosku o ukaranie Pana Ryszarda Terleckiego, przez Sejmową Komisję Etyki" - napisał na Twitterze Zalewski. Wczorajsze zachowanie Marszałka Terleckiego obraża nie tylko mnie, moich wyborców, ale przede wszystkim polski parlamentaryzm. Dlatego dziś - zdecydowałem się na wystosowanie skargi i wniosku o ukaranie Pana Ryszarda Terleckiego, przez Sejmową Komisję Etyki. pic.twitter.com/pbN7AK9hI3 — Paweł Zalewski (@ZalewskiPawel) July 23, 2020 Do wpisu dołączył krótkie nagranie, mówi w nim, że w środę, gdy zabrał głos w dyskusji o wynikach unijnego szczytu, Terlecki kazał mu się "pukać w czoło". "Powinien tonować nastroje" - To jest zachowanie niegodne posła, ale muszę wziąć szczególnie pod uwagę funkcję, którą sprawuje wicemarszałek (Terlecki), wicemarszałek jako członek Prezydium Sejmu powinien tonować nastroje w Sejmie, ale nie je podgrzewać, powinien również trzymać na wodzy swoje emocje, a jako szef klubu parlamentarnego, największego klubu partii rządzącej, powinien dawać przykład dobrym zachowaniem wszystkim posłom - powiedział Zalewski. Zapowiedział, że będzie czekał na reakcję komisji etyki.

