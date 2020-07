Trzęsienie ziemi na Alasce. Ogłoszono alarm przed tsunami

Podziemne wstrząsy nastąpiły na głębokości 10 km. Kilka minut później odnotowano kolejny silny wstrząs o magnitudzie 6,1, w pobliżu Sand Point.

Alarm przed tsunami dotyczy obszaru w promieniu 300 km wokół epicentrum trzęsienia ziemi, które miało miejsce 90 km na południe od Perryville – sprecyzowało USGS.

WATCH: Sirens wail as a tsunami warning is issued for parts of Alaska after a 7.8-magnitude earthquake pic.twitter.com/WxnlQCLovP — BNO News (@BNONews) July 22, 2020

W niektórych miastach na wybrzeżu zawyły syreny alarmowe, ostrzegające przed nadejściem tsunami.

TSUNAMI WARNING IN EFFECT FOR COASTAL ALASKA!

A M7.4 earthquake struck the Aleutians at 10:13 p.m. prompting a Tsunami Warning for S. Alaska and the Alaska Peninsula facing the Pacific.

Preliminary tsunami arrival times:

Sand Point 11:15 pm

Kodiak: 12:05 am

Cold Bay: 12:15 am pic.twitter.com/xGYOIDKk2V — Melissa Frey (@MelissaDFrey) July 22, 2020

Wśród zagrożonych terenów jest m.in. wyspa Kodiak, miasto Homer leżące w odległości ok. 350 kilometrów od Anchorage i archipelag Aleuty.

W miastach na wybrzeżu trwa ewakuacja. Część osób postanowiła jednak obserwować zdarzenie z bliska. - W ciągu ostatnich trzech lat dostaliśmy trzy ostrzeżenia dot. tsunami. Żadne się nie sprawdziło - powiedział David Milam, mieszkaniec Homer, który na Twitterze transmituje na żywo sytuację z plaży. Zapewnia, że nie boi się żywiołu.

Tsunami warning for Homer Alaska doubt it will happen again just like the last three https://t.co/6d44JKOTLu — David Milam (@f3arlessleader) July 22, 2020

Anchorage niezagrożone

Półwysep Alaska znajduje się między Morzem Beringa a otwartym Oceanem Spokojnym.

Chociaż mieszkańcy Anchorage mogli otrzymać ostrzeżenia przed tsunami, to rejon ten nie jest zagrożony - zapewniła na łamach gazety meteorolog z krajowych służb pogodowych. Trzęsienie ziemi miało takie rozmiary i siłę, że potencjalnie mogło spowodować tsunami.

- Chwilę zajmie nam, zanim się dowiemy, czy trzęsienie ziemi wywoła fale tsunami - dodał

