Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,4. Potwierdzono ofiarę śmiertelną

Według amerykańskich służb geologicznych epicentrum trzęsienia znajdowało się w pobliżu kurortu Huatulco, w miejscowości Crucecita, położonej u wybrzeży Pacyfiku w stanie Oaxaca. Natomiast hipocentrum - na głębokości 26 km.

Gubernator stanu Oaxaca Alejandro Murat poinformował, że w Crucecicie w wyniku zawalenia się budynku zginęła jedna osoba, a jedna została ranna. Z kolei prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador zaapelował do mieszkańców terenów, w których trzęsienie było odczuwalne, aby wyszli z domów i nie narażali życia w przypadku wstrząsów wtórnych.

Prezydent powiedział też, że obecnie nie ma informacji o poważnych szkodach ani innych ofiarach trzęsienia. Wcześniej wydane zostało ostrzeżenie przed tsunami dla zachodnich wybrzeży południowego Meksyku, Gwatemali, Salwadoru i Hondurasu.

Syreny alarmowe, tysiące ludzi na ulicach

Trzęsienie odczuwalne było także w kilku południowych dzielnicach miasta Meksyk. Agencje piszą, że w stolicy rozległy się syreny alarmowe, a tysiące ludzi wyszły na ulice. W niektórych częściach miasta odcięte zostało zasilanie elektryczne.

Video of a pool during the quake. #Mexico #Oaxaca #Earthquake #Quake [Knish] pic.twitter.com/XljbJ9jYHu

Another video during the quake. You can actually see the ground shift.#Mexico #Oaxaca #Earthquake #Quake

[Knish] pic.twitter.com/z22vDGE9ms