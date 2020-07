Rewolucyjna zmiana na Instagramie. Pojawiła się nowa funkcja

Gwiazdy Instagrama z wielomilionową rzeszą fanów, zarabiają krocie na swojej aktywności w mediach społecznościowych. Teraz będzie mógł to zrobić każdy.

Instagram poinformował we wtorek o nowej funkcji, dzięki której użytkownicy tej platformy będą mogli zbierać pieniądze na dowolny cel. Jest tylko jeden warunek, zbiórka musi być zgodna z regulaminem.

Funkcja dostępna tylko w kilku krajach

Na razie nowe rozwiązanie, które wcześniej było dostępne na Facebooku, działa jedynie w USA, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Wkrótce ma się pojawić na całym świecie. Mogą z niego skorzystać osoby, które ukończyły 18 lat.

Nowa funkcja jest dostępna na smartfonach z Androidem, jednak w późniejszej fazie ma być również obsługiwana przez telefony z systemem iOS.

Tworzenie zbiórki nie jest skomplikowane. Wystarczy wejść w opcję "edytuj mój profil" i wybrać "dodaj zbiórkę funduszy", a następnie kliknąć "zbierz pieniądze". Aby utworzyć zbiórkę, trzeba również dodać zdjęcie, wybrać kategorię zbiórki oraz wkleić opis, który ma zachęcić innych użytkowników do wpłacania.

Można wpłacać anonimowo

Pieniądze ze zbiórki będą trafiać bezpośrednio na wskazane przez organizatora zbiórki konto bankowe.

Aby nie dochodziło do nadużyć, wszystkie zbiórki mają być dokładnie monitorowane. Maksymalny podstawowy czas trwania zbiórki to 30 dni, ale można go przedłużyć.

Co ważne, darczyńcy będą mogli pozostać anonimowi. Ich dane oraz kwotę przelanych środków, będzie znał jedynie twórca zbiórki.

Jak informuje "Independent" funkcja organizowania zbiórek cieszy się dużą popularnością na Facebooku. Od początku roku użytkownicy tego popularnego portalu społecznościowego, zebrali już łącznie ponad 65 milionów dolarów na różne cele.

dk/hlk/ polsatnews.pl, "Independent"