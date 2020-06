Śmierć George'a Floyda. Facebook zmienia ikony na czarno-białe

Zarzewiem protestów, które rozgorzały w kilkudziesięciu amerykańskich miastach, stała się sprawa 46-letniego czarnoskórego George'a Floyda, który zmarł w poniedziałek w wyniku brutalnego zatrzymania przez policję w Minneapolis.

Amerykanie są oburzeni przesadną agresją policji i Gwardii Narodowej - filmiki z brutalnym zachowaniem służb bezpieczeństwa biją w mediach społecznościowych rekordy popularności.

W USA na nowo rozgorzała dyskusja nad brutalnością policji wobec czarnoskórych.

"Ich nazwiska nie zostaną zapomniane"

"Przeciwstawiamy się rasizmowi. Stajemy przy naszej czarnej społeczności i wszystkich tych, którzy dążą do sprawiedliwości na cześć George'a Floyda, Breonny Taylor, Ahmaud Arbery i zdecydowanie zbyt wielu innych, których nazwiska nie zostaną zapomniane" - napisano na profilu Instagrama na Twitterze. Wpis opatrzono hashtagiem #ShareBlackStories.

We hear you, we see you and we are with you.



We stand against racism. We stand with our Black community — and all those working toward justice in honor of George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery and far too many others whose names will not be forgotten. pic.twitter.com/QvSvFG056H