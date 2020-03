Ostatnia deska ratunku dla rodziców. Top 5 gier na tablet

View this post on Instagram

Ten post nie spodoba się wszystkim. O grach słów kilka. Nasze dzieci grają, wiedzą, co to jest komputer, Tadek potrafi posługiwać się myszką i touchpadem, ma swoje gry na różnych konsolach i tabletach. Ba! Ma nawet swoje własne konsole. Dlaczego? Bo ich nie oszukujemy. Nie będziemy ściemniać, że gry nie są fajne, skoro grać lubi cała rodzina ( z babcią, wierną fanką #wiedźmin3 , na czele). Nie będziemy kryć się z pasją po kątach, mówiąc, że to nie dla dzieci. @radoslawnalecz nie bedzie ukrywal swojej radości przy otwieraniu kolejnej edycji specjalnej z jakąś figurką (którą mama złośliwie znów nazwie lalką taty). Nie oszukujemy, bo nasze dzieci są częścią naszego universum. I wiecie co? Jesteśmy z tego dumni. Cieszę się, gdy widzę jak Tadek sam buduje swoje plansze, jak rozwiązuje łamigłówki i jak sprawnie porusza się po kolejnych poziomach. Widzę jak z doświadczeniem i wiekiem inaczej pokonuje pewne etapy. Od pierwszego kliknięcia nasze dzieci jednak wiedzą, że to jest świat na niby. Od urodzenia też pokazujemy im jak najwięcjej tej nie na niby rzeczywistości. Zwiedzamy muzea, odwiedzamy centra nauki, planetaria, zamki krzyżackie i latarnie morskie. Czasem wpadamy tylko na moment, czasem spędzamy godziny. Czasem dotykamy, czasem tylko patrzymy. Z gier można wyciągnąć sporo mądrości. Odpowiedzialność polega na tym, żeby wiedzieć, co w nich jest i nie pakować wszystkich do jednego wora. Żeby spojrzeć na nie od tej dobrej strony, pozwolić się dziecku przez nie poprowadzić. I słuchać! Słuchać o bohaterach od samego początku, kiedy jeszcze chcą nam o nich opowiadać. Gdy tę granicę przegapimy, potem nie będą chcieli mówić nic i tylko sapną pod nosem „że i tak nie wiemy, o co chodzi”. Bo prędzej czy później większość grać będzie, ale ten świat zamiast miło połączyć, podzieli skutecznie. Oczywiście dopiero za kilka lat będziemy mogli powiedzieć, czy wybraliśmy dobrą drogę. Czy przeszliśmy level ze wszystkimi bonusami. Słuchając jednak naszych dzieciaków dziś, czuję, że ten quest zaliczymy. . #gramy #granienarodowe #graniezdziećmi #grydladzieci #nintendoswitch #nintendo #switch #mariobros #marionintendo