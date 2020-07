Lewica planuje na listopad "wielki kongres programowy" w Warszawie. Być może odbędzie się na Stadionie Narodowym. - Wysłaliśmy zaproszenia do najbardziej rozpoznawalnych polityków na świecie, m.in. do amerykańskiego senatora Berniego Sandersa, ale również do premiera Hiszpanii Pedro Sancheza - zapowiedział szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski.