Bernie Sanders rezygnuje z wyścigu o Biały Dom

"Dzisiaj zawieszam kampanię. Ale choć kampania się kończy, walka o sprawiedliwość trwa" - napisał 78-letni Sanders w środę na Twitterze.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16

W materiale wideo podziękował swoim zwolennikom. "Chcę podziękować każdemu z was za pomoc w stworzeniu bezprecedensowej, oddolnej kampanii politycznej, która wywarła głęboki wpływ na zmianę naszego narodu" - powiedział Sanders.

Sen. Bernie Sanders addresses supporters after suspending his 2020 campaign: “I want to express to each of you my deep gratitude for helping to create an unprecedented grassroots political campaign that has had a profound impact in changing our nation.” https://t.co/bpsDu5PxTc pic.twitter.com/ptLQLGvi4p