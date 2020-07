Czarzasty: jeśli ktoś uważa, że UE nie pomogła Polsce, to albo jest idiotą, albo jest z rządu PiS

- Łatwo jest stworzyć taką koncepcję, że wszystko, co robi UE potencjalnie w stosunku do Polski może być dla Polski złe, ale fakty mówią coś innego. Przez ostatnie lata dostaliśmy z UE dodatkowy budżet. Patryk Jaki, który narzeka, jeździ drogami, których 20 lat temu nie było i bez Unii Europejskiej byśmy ich nie wybudowali - mówił w "Graffiti" wicemarszałek Sejmu z Lewicy Włodzimierz Czarzasty.

Pytany przez Tomasza Machałę o negocjacje budżetowe na szczycie UE oraz weto Polski ws. łączenia unijnych funduszy z praworządnością, Czarzasty odpowiedział: "wbrew temu, co pewnie inni myślą, za każdy rząd będę trzymał kciuki, żeby Polska dostała jak najwięcej pieniędzy".

- Nigdy nie powinno być tak, że rolnik nie dostanie dopłaty czy przedsiębiorca dofinansowania dlatego, że rząd w danym kraju jest głupi. Zawsze jako Lewica staraliśmy się to rozgraniczać. Moja rada jest prosta - przestańcie w Polsce łamać prawo - mówił Czarzasty.

ZOBACZ: Morawiecki na szczycie UE: nie zgodzimy się na ogólną klauzulę ws. praworządności

- To jest moja stara teza. Jeśli ktoś uważa, że UE Polsce nie pomogła, to albo jest idiotą, albo jest z rządu PiS - stwierdził lider Lewicy.

Przyznał, że w walce o budżet UE "trzyma kciuki za kilka stron". - Za polski rząd, żeby przestał łamać prawo, za UE, żeby nas dofinansowywała i Polaków, żeby dostawali pieniądze z UE. To nie jest zero-jedynkowa historia. To jest cwaniactwo rządowe. Polak i Polka nie mogą odpowiadać za to, że mamy głupi rząd w tym względzie - powiedział wicemarszałek Sejmu.

"Cywilizacja kamienia łupanego"

Pytany o niedzielną wypowiedź Patryka Jakiego z programu "Gość Wydarzeń", w której stwierdził, że Solidarna Polska chce teraz podjąć "walkę cywilizacyjną", Czarzasty odpowiedział: "nie chcę być w tej cywilizacji, której liderem jest pan Ziobro". - To nie jest cywilizacja XXI wieku, to jest cywilizacja kamienia łupanego - stwierdził.

Jak dodał, "tradycje są w porządku, bo każdy kraj i wszyscy ludzie mają tradycję, ale patriotyzm nie jest wyłączną cechą PiS".

Dotychczasowe odcinki programu można obejrzeć tutaj.

WIDEO - Kolejna próba odebrania 4-letniej Ines. Ojciec w mieszkaniu babci dziewczynki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

prz/ Polsat News