Protesty wyborcze. Sztab Trzaskowskiego uruchomił stronę internetową, by ułatwić ich złożenie

- Dostajemy sygnały bardzo niepokojące dotyczące przebiegu głosowania - powiedziała na konferencji prasowej posłanka KO Barbara Nowacka.

Dodała, że "wychodząc na przeciw temu gniewowi społecznemu" przedstawiciele sztabu Rafała Trzaskowskiego proponują "wspólne działania na rzecz kontroli uczciwości wyborów i protestów wyborczych".

- Dlatego przygotowaliśmy specjalną stronę www.protestwyborczy2020.pl. Na tej stronie znajdziecie państwo wszystkie możliwe formularze i instrukcje, tak żeby albo samodzielnie złożyć protest albo wypełnić przygotowany przez nas formularz - powiedziała posłanka KO.

ZOBACZ: Tusk zabrał głos po wyborach. "Nie ma złych regionów"

Nowacka dodała, że sztab Trzaskowskiego służy wszelką pomocą prawną i logistyczną w zakresie protestów wyborczych - strona internetowa jest skierowana do wszystkich wyborców w kraju i zagranicą tak, aby każdy przy wykorzystaniu znajdujących się tam informacji mógł, albo złożyć osobiście protest wyborczy, albo zwrócić się do sztabu z informacjami o nieprawidłowościach.

Poseł Tomczyk zwrócił się do wszystkich obywateli mówiąc, że jeżeli widzieli "jakiekolwiek nieprawidłowości w czasie liczenia głosów" lub "jakiekolwiek nieprawidłowości" kiedy czekali w komisjach wyborczych, to "jest to dobry moment, żeby zgłosić protest do Sądu Najwyższego". Przypomniał, że czas na złożenie protestu wyborczego jest do czwartku. - Dlatego już dziś dajemy narzędzie, które ułatwi złożenie tego protestu - dodał.

"Sygnały płyną z całej Polski"

Poinformował, że komitet wyborczy Rafała Trzaskowskiego przygotowuje protest wyborczy, który "zostanie wysłany do Sądu Najwyższego".

Podkreślił, że "z całej Polski płyną do nich sygnały o tym, że w wielu miejscach ludzie zostali odesłani z kwitkiem z komisji wyborczych, na wielu kartach nie było pieczęci", a w niektórych miejscach ludzie nie mogli dopisać się do spisu wyborców i zagłosować poza swoim miejscem zamieszkania.

ZOBACZ: Trzaskowski: nie ma mowy, aby obrażać się na wynik wyborów

- Ale największy problem jest za granicą. Tam kilkaset tysięcy ludzi nie mogło zagłosować, kilkaset tysięcy polskich obywateli zostało pozbawionych prawa do głosowania - powiedział Tomczyk dodając, że było 170 tysięcy głosów nieważnych i 110 tysięcy pakietów, które nie wróciły albo wróciły z błędami.

Polacy za granicą założyli grupę na Facebooku, by pomagać sobie w "diagnozowaniu problemów" związanych głosowaniem w II turze wyborów oraz w "formułowaniu i skutecznym przeprowadzeniu ewentualnych protestów wyborczych".

ZOBACZ: Sztabowcy Trzaskowskiego złożą protesty wyborcze. Mówią o wyborach za granicą

- Mamy dzisiaj ogromne wątpliwości co do całego systemowego rozwiązania, jeśli chodzi o wybory w Polsce i każda z tych nieprawidłowości musi być rozpatrzona indywidualnie" - powiedział Tomczyk.

"To nie Andrzej Duda wygrał wybory, a Jacek Kurski"

Według niego, stworzony został "cały system, aby Andrzej Duda mógł wygrać wybory". - Ten system opierał się tak naprawdę o Telewizję Polską i Jacka Kurskiego. Dzisiaj z całą pewnością można powiedzieć, że to nie Andrzej Duda wygrał wybory, a Jacek Kurski - stwierdził poseł KO. Dodał, że "wszyscy, którzy przyczynili się do tego, że TVP wygląda tak a nie inaczej, powinni ponieść odpowiedzialność w przyszłości".

Te wybory - powiedział Tomczyk - nie były zderzeniem kandydata z kandydatem, tylko "zderzeniem kandydata z całym państwem PiS i jego mocą, z całą propagandą, z całym rządem".

- Z tego powinniśmy wyciągnąć wnioski na przyszłość - podkreślił. Tomczyk stwierdził, że ponieważ PiS zrobi wszystko, aby demokracja przegrała, należy zrobić wszystko, aby tak nie było i stąd - zaznaczył - tak ważne jest sprawdzenie ważności wyborów.

ml/ PAP