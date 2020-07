"Nie ma na to naszej zgody". Premier na szczycie UE o uzależnieniu funduszy od praworządności

Zaproponowany przez KE mechanizm uzależnienia wypłaty funduszu unijnych od praworządności będzie jednym z tematów rozpoczynającego się w piątek szczytu UE w Brukseli.

"Niedobry mechanizm rabatów"

- Przeciwstawiamy się rabatom w budżecie UE. Uważamy, że jest to niedobry mechanizm - powiedział premier Morawiecki. Jak dodał, rabaty nie mają podstaw w różnicach dochodów na głowę mieszkańca, które są cały czas jeszcze w Europie zauważalne.

- Polska nie widzi podstaw do obecnie stawianych warunków dotyczących wypłat z funduszu na transformację energetyczną - poinformował przed rozpoczęciem szczytu UE premier Mateusz Morawiecki.

Propozycja na posiedzenie Rady Europejskiej przewiduje, że aby mieć dostęp do tych funduszy, należy się zobowiązać do celu neutralności energetycznej.

- Nie widzimy podstaw do tak formułowanych warunków wypłat związanych ze zmianami w zakresie transformacji energetycznej. Wskazujemy na to, że Polska dokonała ogromnego wysiłku w zakresie przejścia w kierunku energetyki opartej o źródła odnawialne, ale jednocześnie podkreślamy, że musi się to odbywać w przyspieszonym, ale rozsądnym tempie - powiedział w Brukseli szef rządu.