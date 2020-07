Dwóch księży zmarło na koronawirusa. Trzej w stanie ciężkim

Jeden ze zmarłych we wtorek księży miał 84 lata, a drugi 92 lata. Od około dwóch tygodni byli leczeni w szpitalu zakaźnym w Radomiu.

W szpitalu przebywa jeszcze siedmiu innych zarażonych koronawirusem duchownych z Domu Księży Seniorów. - Stan trzech z nich jest bardzo ciężki, pozostali wracają do zdrowia - powiedział kanclerz Kurii Biskupiej.

Kilkanaście pozytywnych wyników

Na początku lipca obecność koronawirusa wykryto u jednego z księży mieszkających w Domu Księży Seniorów w Radomiu. Emerytowanym duchownym wykonano testy. Kilkunastu z nich miało wyniki pozytywne.

Księża, u których wystąpiły objawy chorobowe, zostali przewiezieni do szpitala zakaźnego. Pięciu kapłanów z pozytywnym wynikiem, którzy czuli się dobrze, pozostało w domu - odbywają kwarantannę w swoich pokojach. Jeden z księży, w wieku 75 lat, zmarł 5 lipca.

O wystąpieniu potwierdzonych przypadków koronawirusa informowano już 6 lipca. Jak przekazał wówczas ks. Edward Poniewierski, źródłem zakażenia był prawdopodobnie jeden z księży seniorów.

Mieszkańcy i personel na kwarantannie

– U wszystkich mieszkańców Domu Księży Seniorów przeprowadzono badania na obecność koronawirusa. U dziesięciu księży stwierdzono wynik pozytywny. U niektórych z nich pojawiły się objawy chorobowe, dlatego była konieczność przewiezienia chorych księży do szpitala w Radomiu na oddział zakaźny. Niestety jeden z księży seniorów zmarł w szpitalu. – mówił ks. Edward Poniewierski o pierwszej ofierze Covid-19 w tym domu.

Pozostali mieszkańcy domu oraz personel zostali poddani kwarantannie. - Jako wolontariusze do pomocy przy księżach seniorach zgłosiło się 2 braci ze zgromadzenia w Kałkowie, którzy już niosą pomoc w Domu Księży Seniorów. Seniorzy mają zakaz opuszczania swoich mieszkań. Posiłki mają dostarczane bezpośrednio do mieszkań. Chodzi o to, żeby się nie spotykali ze sobą. Ci, którzy wymagają pielęgnacji, czy wymagają pomocy, są otoczeni opieką ze strony pracowników DKS. Posiłki przygotowywane są na miejscu. Dom jest samowystarczalny i stanowi oddzielny, samodzielnie funkcjonujący obiekt z własnym personelem – dodał ksiądz kanclerz.

Dom Księży Seniorów mieści się w osobnym skrzydle Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Placówka ma m.in. oddzielne wejście i kuchnię.