Ksiądz z koronawirusem. Wierni pytają, dlaczego odprawiał mszę, czekając na wynik

Ks. Marciniak otrzymał informację o pozytywnym wyniku testu w niedzielę po południu. W poniedziałek nie odbyły się msze ze względu na dezynfekcję kościoła.

ZOBACZ: Policja kontra ksiądz, przedsiębiorcy, pielgrzymi. "Skandaliści" w Polsat News

"Czekamy na decyzję Sanepidu, kto ze współpracowników parafialnych będzie na kwarantannie. Sanepid prosił także o podanie do publicznej wiadomości, aby parafianie, którzy mieli ze mną w ostatnim czasie kontakt na mszach świętych, obserwowali swój stan zdrowia" - czytamy w komunikacie radomskiej parafii.

"Dlaczego nie czekał na wyniki testu?"

"Moje pytanie brzmi, skoro ksiądz proboszcz miał robiony test na COViD-19 dlaczego odprawiał mszę świętą, skoro nie miał jeszcze wyniku?" - pyta jeden z internautów pod wpisem w mediach społecznościowych.

"Jak można, mając podejrzenie zakażenia wirusem, zdecydować się na udział w zgromadzeniu jakim jest msza? (...) Nawet jeżeli sanepid nie objął księdza kwarantanną, to on sam powinien dla dobra innych ludzi ograniczyć kontakty z nimi do niezbędnego minimum do czasu otrzymania wyniku negatywnego" - dodaje inny.

To nie jedyny przypadek zakażenia wśród duchownych w ostatnim czasie. Sanepid poszukiwał uczestników kościelnych nabożeństw w gminie Piszczac na Lubelszczyźnie. Koronawirusa wykryto tam u kilkunastu osób - w tym u miejscowego księdza.

msl/ml/ polsatnews.pl