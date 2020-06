Kuria w Katowicach zamknięta. Kilkanaście osób na kwarantannie

Kilkanaście osób zatrudnionych w kurii metropolitalnej w Katowicach objęto kwarantanną po potwierdzeniu zakażenia koronawirusem u jednego z pracowników. Kuria jest nieczynna do odwołania. Bieżące sprawy będą załatwiane zdalnie.

Rzecznik prasowy metropolity katowickiego ks. dr Tomasz Wojtal poinformował, że na kwarantannę skierowano tych, którzy mieli bezpośredni kontakt z zakażonym pracownikiem. To niewielka część wszystkich zatrudnionych w kurii duchownych i świeckich. Osoby narażone na kontakt mają być przetestowane na obecność SARS-CoV-2.

O pozytywnym wyniku testu na COVID-19 u jednego z pracowników kurię poinformowano w poniedziałek. Wszystko wskazuje na to, że osoba ta zaraziła się poza kurią. Jej przedstawiciele nie precyzują, kim jest zakażony pracownik. Wiadomo, że nie jest to żaden z katowickich biskupów.

Kuria podjęła natychmiastowe działania

W poniedziałkowym komunikacie moderator kurii metropolitalnej, katowicki biskup pomocniczy Grzegorz Olszowski poinformował, że po konsultacji z sanepidem kuria "podjęła natychmiastowe działania przewidziane zarządzeniami służb sanitarnych – jest z nimi w kontakcie i realizuje wszystkie ich zalecenia, w tym dotyczące kwarantanny i dozoru sanitarnego".

Przed ponownym otwarciem pomieszczenia kurii mają być zdezynfekowane. - Czas zamknięcia kurii będzie uzależniony od decyzji służb sanitarno-epidemiologicznych - powiedział ksiądz rzecznik.

W woj. śląskim od początku epidemii potwierdzono ponad 11 tys. zakażeń koronawirusem – to ok. 37 proc. wszystkich prawie 29,8 tys. potwierdzonych w Polsce przypadków SARS-CoV-2. Ponad 5,7 tys. zarażonych to górnicy ze śląskich kopalń; jedna trzecia z nich już wyzdrowiała. W sumie w woj. śląskim jest ponad 3 tys. ozdrowieńców. W regionie z powodu COVID-19 zmarło 268 osób, wobec 1256 w całej Polsce.

Zbadano ponad 117,6 tys. próbek

Laboratoria w woj. śląskim zbadały pod kątem SARS-CoV-2 ponad 117,6 tys. próbek, a kolejne przeszło 87,1 tys. testów wykonano w ramach badań przesiewowych. Śląskie jest województwem o największej w Polsce liczbie potwierdzonych zakażeń.

emi/grz/ PAP