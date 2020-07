Będzie rekonstrukcja rządu? PiS analizuje zaangażowanie członków w wybory

W niedzielnej II turze wyborów prezydenckich Andrzej Duda zdobył 51,03 proc. głosów, uzyskując reelekcję. Kandydat KO Rafał Trzaskowski osiągnął wynik 48,97 proc.

Sobolewski pytany w Polskim Radiu 24 o rekonstrukcję rządu po wyborach prezydenckich, odparł, że PiS analizuje obecnie wynik wyborów i zaangażowanie w kampanię członków ugrupowania. - Wszystkie decyzje, które będą podejmowane w tej chwili na kanwie wyniku wyborów, bardzo długiej kampanii, 5-miesięcznej, są w tej chwili przed nami. Jesteśmy w trakcie analizowania wyniku wyborów, zaangażowania w te wybory wszystkich osób - powiedział polityk.

Partia analizuje wyniki

Dziękował też wszystkim zaangażowanym w kampanię Andrzeja Dudy działaczom struktur PiS, szefom poszczególnych okręgów, sympatykom i wolontariuszom. To ich zaangażowanie - zdaniem Sobolewskiego - przyczyniło się do uzyskania przez prezydenta prawie 10,5 mln głosów.

Sobolewski podkreślił, że PiS obecnie analizuje m.in. gorszy wynik w dużych, średnich i mniejszych miastach. Dodał jednocześnie, że Duda uzyskał prawie 2 mln więcej głosów w stosunku do wyborów z 2015 r. To - zdaniem szefa komitetu wykonawczego PiS - oznacza, że w jednych miejscach było "więcej mobilizacji", a w innych mniej i daje to pole do szukania kolejnych grup elektoratu.

- To oznacza, że są jeszcze miejsca, w których PiS ma rezerwy - ocenił Sobolewski.

Rozmowy z PSL?

Pytany, czy toczą się rozmowy z PSL w sprawie ewentualnej koalicji z PiS, odparł, że "nic mu na ten temat nie wiadomo". "Każdy, kto chciałby uczestniczyć i być jednym z twórców obozu dobrej zmiany i realizować program obozu dobrej zmiany, jest mile widziany w tym obozie" - podkreślił Sobolewski.

"Nie zamykamy się przed nikim, kto chciałby realizować program, z którym szliśmy do wyborów w 2015 r. i powtórzyliśmy w 2019 r." - dodał polityk PiS.