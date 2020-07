Raz skorzystała z windy. Zakaziła koronawirusem ponad 70 osób

Pojedynczy przejazd windą w bloku w chińskiej prowincji Heliongjiang przyczynił się do zakażenia koronawirusem co najmniej 71 osób - ustaliła grupa chińskich naukowców. "Pacjentem zero", była młoda kobieta, która w marcu wróciła do kraju po pobycie w Stanach Zjednoczonych. Nie miała żadnych objawów wskazujących na Covid-19, a wyniki testów były negatywne.