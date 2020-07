Radosław Fogiel w "Graffiti" [OGLĄDAJ]

Zgodnie z wynikami badania late poll z 90 proc. komisji, przygotowanego przez Ipsos dla Polsatu, Andrzej Duda uzyskał w II turze wyborów prezydenckich 51 proc., a Rafał Trzaskowski - 49 proc.

Na godz. 8:00 PKW zapowiedziała konferencję prasową, na której ma podać pierwsze cząstkowe wyniki wyborów. Transmisja tutaj.

Sondaż exit poll Ipsos opublikowany przez Polsat News o godz. 21, tuż po zakończeniu ciszy wyborczej, wskazywał, że Andrzej Duda uzyskał 50,4 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49,6 proc. Oznaczało to 0,8 proc. przewagi Dudy nad Trzaskowskim.

Sondaż Ipsos. Przewaga rośnie

Sondaż late poll Ipsos opublikowany ok. północy wskazał, że Andrzej Duda uzyskał 50,8 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49,2 proc., co oznacza zwiększenie przewagi do 1,6 proc.

Natomiast zgodnie z sondażem late poll Ipsos z 90 proc. komisji przedstawionym ok. godz. 2 w nocy Andrzej Duda zdobył 51 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49 proc., tym samym przewaga ubiegającego się o reelekcję prezydenta wzrosła do 2 proc.

ml/ Polsat News