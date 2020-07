Wybory prezydenckie. Wyniki late poll: wzrosła przewaga Dudy

Zgodnie z wynikami badania late poll z 90 proc. komisji, przygotowanego przez Ipsos dla Polsatu, Andrzej Duda uzyskał w II turze wyborów prezydenckich 51 proc., a Rafał Trzaskowski - 49 proc. Wiele wskazuje na to, że to urzędujący prezydent zwyciężył w niedzielnym głosowaniu. Ostatecznie wyniki mogą jednak ulec zmianie. Ryzyko błędu statystycznego badania late poll wynosi jeden punkt procentowy.

Frekwencja w niedzielnych wyborach prezydenckich wyniosła 67,9 proc - wynika z badania.

Sondaż exit poll Ipsos opublikowany przez Polsat News o godz. 21, tuż po zakończeniu ciszy wyborczej, wskazywał, że Andrzej Duda uzyskał 50,4 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski uzyskał 49,6 proc. Oznaczało to 0,8 proc. przewagi Dudy nad Trzaskowskim.

Z kolei sondaż late poll Ipsos opublikowany ok. północy wskazał, że Andrzej Duda uzyskał 50,8 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49,2 proc., co oznacza zwiększenie przewagi do 1,6 proc.

Natomiast zgodnie z sondażem late poll Ipsos z 90 proc. komisji przedstawionym ok. godz. 2 w nocy Andrzej Duda zdobył 51 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49 proc., tym samym przewaga ubiegającego się o reelekcję prezydenta wzrosła do 2 proc.

Kiedy poznamy ostateczne wyniki?

Szef PKW Sylwester Marciniak zapowiedział w niedzielę wieczorem, że kolejna konferencja prasowa PKW odbędzie się po otrzymaniu i sprawdzeniu protokołów od wszystkich okręgowych komisji wyborczych, ustaleniu wyniku głosowania, sporządzeniu protokołu głosowania i podjęciu uchwały w sprawie wyników wyborów. Podkreślił, że o najbliższej konferencji prasowej Komisja poinformuje na godzinę przed jej rozpoczęciem. - Nie jest wykluczone, że być może jutro uda nam się podać ostateczne wyniki głosowania - oświadczył Marciniak. Poinformował także, że na stronie internetowej PKW nie będą podawane cząstkowe wyniki wyborów. 451 przestępstw i wykroczeń Szef PKW przekazał, że do godz. 18 w niedzielę odnotowano 451 przestępstw i wykroczeń związanych z wyborami. Jak mówił, pojawiły się wykroczenia związane z nadużyciem alkoholu przez członków obwodowych komisji wyborczych. M.in. przewodnicząca jednej z łódzkich komisji powiadomiła, że jeden z członków komisji prawdopodobnie jest pod wypływem alkoholu. ZOBACZ: Będą protesty wyborcze? Kidawa-Błońska odpowiada - Po przybyciu na miejsce funkcjonariuszy policji w lokalu wyborczym nie zastano tego mężczyzny. Mężczyzna przebywał w miejscu zamieszkania, gdzie został przez policjantów przebadany na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu; wynik – 1,29 miligrama - przekazał Marciniak. Do podobnego incydentu doszło także w Głogowie. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak oceniła, że niedzielne głosowanie przebiegało bardzo spokojnie. Jak mówiła, także po zamknięciu lokali nie było żadnych zakłóceń, czy problemów. Przekazała, że w przypadku miejscowości turystycznych rezerwy kart do głosowania były uruchamiane już w godzinach popołudniowych, zaś wieczorem była potrzeba uruchomienia rezerw także w innych miejscach.

