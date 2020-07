Małgorzata Trzaskowska skomentowała sondażowe wyniki

Małgorzata Trzaskowska odniosła się do sondażowych wyników wyborów na Facebooku.

ZOBACZ: Hołownia: zrobiłem dla Trzaskowskiego więcej niż mogłem i powinienem

"Dziękujemy Wam za każdy głos! Jutro mamy szansę obudzić się w innej Polsce" - napisała. Do wpisu dodała hasła "Trzaskowscy" oraz "Trzaskowski2020".

Trzaskowski dziękował swojej żonie, dzieciom i rodzinie podczas wieczoru wyborczego. - Dziękujemy wam za całą kupę serducha - powiedziała do zebranych Małgorzata Trzaskowska.

Blisko 70 proc. frekwencja

Sondaż exit poll Ipsos opublikowany przez o godz. 21, tuż po zakończeniu ciszy wyborczej, wskazywał, że Andrzej Duda uzyskał 50,4 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski uzyskał 49,6 proc. Oznaczało to 0,8 proc. przewagi Dudy nad Trzaskowskim.

Z kolei sondaż late pool Ipsos opublikowany ok. północy wskazał, że Andrzej Duda uzyskał 50,8 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49,2 proc., co oznacza zwiększenie przewagi do 1,6 proc.

Frekwencja w niedzielnych wyborach prezydenckich wyniosła 68,9 proc - wynika z badania.

ZOBACZ: "Wszyscy zasługują na szacunek". Przemówienie Kingi Dudy

Frekwencja w II turze wyborów prezydenckich na godz. 17 wyniosła 52,1 proc. osób uprawnionych do udziału w tych wyborach - poinformował w niedzielę przewodniczący Państwowej Komisji Wyborcza Sylwester Marciniak na konferencji prasowej.

Państwowa Komisja Wyborcza podała informację o frekwencji na godz. 17:00 na podstawie danych otrzymanych od wszystkich 25 423 obwodowych komisji wyborczych powołanych w stałych obwodach głosowania na obszarze całego kraju.

bas/luq/ polsatnews.pl