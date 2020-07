"Polska Wybiera" najlepszym wieczorem wyborczym w historii Polsat News. Rekord oglądalności stacji

Łącznie 2 miliony widzów zobaczyło ogłoszenie pierwszych sondażowych wyników w Polsacie i Polsacie News. W niedzielę 12 lipca Polsat News uzyskał 3,74 proc. udziałów w grupie wszystkich widzów oraz 3,94 proc. udziałów w grupie 16-49. To najlepszy dzienny wynik od początku nadawania stacji.

Największą widownię tego dnia w Polsat News uzyskał wieczór wyborczy "Polska Wybiera-Wybory Prezydenckie 2020". Śledziło go prawie 623 tys. widzów, co przełożyło się na 6,22 proc. udziałów w grupie wszystkich widzów i 6,56 proc. w grupie wiekowej 16-49.

Był to również najchętniej oglądany wieczór wyborczy spośród dotychczas emitowanych w Polsat News. Poprzedni tego typu rekord padł dwa tygodnie temu, w niedzielę, 28 czerwca, podczas prezentowania sondażowych wyników I tury wyborów prezydenckich.

ZOBACZ: "Polska Wybiera – Wybory Prezydenckie 2020" najchętniej oglądanym wieczorem wyborczym w historii PN



Program "Polska Wybiera" emitowany od godziny 20:50 do 21:50 na antenie głównej Polsatu obejrzało 946 tys. widzów, co dało 6,06 proc. udziałów w grupie 4+ oraz 8,08 proc. udziałów w grupie wiekowej 16-49.



Podczas wieczoru wyborczego widzowie mogli zobaczyć m.in. relacje reporterskie ze sztabów obu kandydatów oraz korespondentów Polsat News w Waszyngtonie, Berlinie, Rzymie i Pradze. W studio na gorąco wyniki skomentowali m.in. były Prezydent RP - Aleksander Kwaśniewski, były Premier Leszek Miller, a także Bartłomiej Sienkiewicz, Elżbieta Jakubiak, Jarosław Gowin, Marcin Kierwiński, Adam Szejnfeld, Tadeusz Cymański czy Michał Dworczyk. Nie zabrakło również opinii ekspertów i publicystów.

Najdłuższy wieczór wyborczy

W trakcie wieczoru wyborczego "Polska Wybiera-Wybory Prezydenckie 2020" widzowie mogli zobaczyć szereg danych o tym jak obywatele Polski głosowali w podziale na różne grupy, ze względu na płeć, wiek czy miejsce zamieszkania. A także jak na gorąco wyniki wyborów komentowane były w Internecie.



"Polska Wybiera-Wybory Prezydenckie 2020" prowadzili Dorota Gawryluk, Bogdan Rymanowski, Piotr Witwicki, Michał Stela i Artur Molęda. Emitowany w Polsat News od godziny 19:50 do 2:00 był to najdłuższy wieczór wyborczy. Zaraz po nim widzowie mogli śledzić aż do godziny 5:00 emitowaną na żywo "Noc wyborczą". Program prowadził Przemysław Białkowski.

ZOBACZ: Polsat News jednym z najbardziej wiarygodnych mediów w Polsce

Polsat News, według ostatnich badań przeprowadzonych przez firmę IBRiS na zlecenie Onetu, najbardziej rzetelnie relacjonował kampanię wyborczą przed I turą wyborów prezydenckich.



Dziękujemy widzom za wybór Polsat News.

prz/luq/ Polsat