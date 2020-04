"Będziemy mogli gotować!". Podziękowania dla widzów Polsat News

- Będziemy mogli gotować, będzie zdrowo, będzie smacznie! Jestem zachwycona! - mówi Anna Archacka-Sierminska z grupy "Sygnał - Pogotowie Gastronomiczne Warszawa" i dziękuje widzom Polsatu News, którzy przywieźli do kuchni zapas jedzenia. Wolontariusze z zebranych produktów przygotowują posiłki dla pracowników szpitali.

"Cuda, właśnie przyjechał Pan z żoną. Widzieli nas w telewizji i zapytał czy przyjmiemy warzywa, owoce, herbatę, trochę słodyczy" - pisze w mediach społecznościowych Archacka-Sierminska.

"Jestem zachwycona! Dzięki wielkie!"

A te cuda m.in. dzięki naszym widzom, którzy oglądali wyemitowany w Polsat News w weekend materiał o wolontariuszach pomagającym stołecznym szpitalom zaopatrzając je w posiłki.

- Kochani chciałabym bardzo podziękować wszystkim widzom Polsatu News, bo widzę efekty dobroci waszego serca. Bardzo dziękuje panu i jego żonie, którzy przywieźli mi dzisiaj te warzywa. Będziemy mogli gotować, będzie zdrowo, będzie smacznie! - mówi pani Anna.

- Jestem zachwycona! Dzięki wielkie! Buziaki! - dodaje.

WIDEO: Wolontariusze przygotowują posiłki dla pracowników szpitali

700 posiłków dziennie

Wolontariusze "Sygnał - Pogotowie Gastronomiczne Warszawa" od trzech tygodni przygotowują posiłki dla pracowników warszawskich szpitali. Pomóc może każdy - wystarczy przywieźć swoje produktu na ul. Suwak 4 i zaangażować się w działania kuchni.

Początkowo przygotowywano ok. 60 porcji. Teraz to średnio 700 posiłków dziennie, które trafiają do warszawskich szpitali. Rekord dnia wyniósł ponad 1 tys.

Z kuchnią współpracuje ok. 100 kierowców, którzy rozwożą przygotowane jedzenie.

pgo/ polsatnews.pl, Polsat News