Miał wykorzystać seksualnie ponad 300 dzieci. Znaleziono go z kablem owiniętym wokół szyi

Lokalna policja poinformowała, że ​​francuski obywatel, który został niedawno aresztowany za molestowanie ponad 300 dzieci, zginął w niedzielę wieczorem po tym, jak miał dopuścić się próby samobójczej - podaje portal thejakartapost.com.

Rzecznik policji w Dżakarcie Sr. Comr. Yusri Yunus powiedział, że funkcjonariusz patrolujący areszt znalazła Francoisa "Fransa" Camille Abello w czwartek. Mężczyzna miał owinięty wokół szyi kabel.

Francuz został natychmiast przeniesiony do szpitala policyjnego Kramat Jati we wschodniej Dżakarcie, gdzie spędził trzy dni. Zmarł w niedzielę wieczorem - mówił cytowany przez portal policjant.

Groziło mu rozstrzelanie

Francois Camille Abello został aresztowany pod koniec czerwca w pokoju hotelowym, w którym znaleziono go z dwiema nagimi dziewczynkami. Rzecznik dodał, że policja otrzymała informację od okolicznych mieszkańców, którzy podejrzewali, że cudzoziemiec w hotelu wykorzystuje dzieci. Mężczyźnie groziła kara śmierci przez rozstrzelanie.

W czwartek Abello, 65-letni emeryt, został przyprowadzony w kajdankach na konferencję prasową. Nana Sudjana, komendant policji w Dżakarcie, powiedział mediom, że na laptopie mężczyzny znaleziono filmy, z których wynika, że wykorzystywał on 305 dzieci w wieku od 10 do 17 lat. Abello podczas konferencji prasowej milczał.

Sudjana powiedział, że Abello nie współpracował ze śledczymi i odmówił podania haseł do programów na swoim komputerze.

Proponował pracę w charakterze modela

Jak dodał, większość ofiar to dzieci ulicy, którym Abello proponował pracę w charakterze modela. Płacił im od 250 tys. do 1 mln rupii (ok. 68 i 273 zł) za uprawianie z nim seksu i bił tych, którzy odmówili.

Agencja AP podała, że istnieją doniesienia, z których wynika, że zagraniczni pedofile coraz częściej atakują dzieci w Indonezji, ale odnotowano niewiele aresztowań cudzoziemców.

W połowie czerwca policja poinformowała o aresztowaniu Amerykanina Russa Alberta Medlina za rzekomą napaść seksualną na dzieci. Mężczyzna został zatrzymany w swojej rezydencji w Dżakarcie po tym, jak policja przesłuchała troje nieletnich.

Jak powiedział Yunus, Medlin był dwukrotnie oskarżony o przemoc seksualną wobec nieletnich przez sąd w Nevadzie w latach 2006–2008 i przed aresztowaniem w Dżakarcie dwa lata spędził w więzieniu.