"Wszyscy jesteśmy dumnymi Polkami i Polakami". Trzaskowski podsumował kampanię

Trzaskowski w rodzinnym mieście swojej żony - Rybniku - zwracał się do mieszkańców Śląska. - "Gorol" niewiele wie o Śląsku i przez te 23 lata nauczyłem się Śląska naprawdę dobrze. Chciałem za to podziękować przede wszystkim Gosi, ale też jej wspaniałym rodzicom - Januszowi i Gizeli. Gizeli niestety już nie ma wśród nas, ale pewnie patrzy teraz na nas i myśli: "no, tego się nie spodziewałam", ale udało się "gorola" wychować - mówił kandydat KO.

Ocenił, że wiele osób w mijającej kampanii było atakowanych. - Wszyscy jesteśmy Polakami, dumnymi Polkami i Polakami i w tej kampanii tak wiele razy próbowano nas dzielić, atakować. Przez cały czas przez ostatnie lata atakować właściwie wszystkich - Ślązaków, nauczycieli, atakować mieszkańców dużych miast i rodziców osób z niepełnosprawnościami. Widzieliście tego bardzo dużo - mówił.

ZOBACZ: Trzaskowski minimalnie przed Dudą. Przedwyborczy sondaż

- Właściwie chyba wszyscy w Polsce zostali w jakiś sposób zaatakowani, chyba został tylko pan prezes (PiS, Jarosław Kaczyński). Wszyscy w Polsce mamy polskie serca i polską duszę i nie damy się już nigdy dzielić i nie damy się atakować i powiemy gromkie: "Mamy dość nienawiści" - oświadczył kandydat KO.

Zebrani odpowiedzieli Trzaskowskiemu okrzykami: "Mamy dość" i "Polska cała dla Rafała".

"Kobiety, kochane moje, idźcie w niedzielę na wybory"

Finałowy wiec wyborczy Rafała Trzaskowskiego rozpoczął się od emisji spotów kandydata Koalicji Obywatelskiej i piosenki z repertuaru zespołu Dżem "Sen o Victorii". Prowadzący wydarzenie prezydent Rybnika Piotr Kuczera poprosił Trzaskowskiego, by się nie obraził, ale chciałby przywitać przede wszystkim jego żonę, rybniczankę Małgorzatę Trzaskowską. - Witamy w domu! - zawołał. ZOBACZ: Agata Duda zabrała głos. "Zwracam się do was jako żona Andrzeja" Trzaskowska podkreśliła, że to są historyczne wybory. - W tych wyborach każdy głos jest najważniejszy - zaznaczyła. - Szczególnie chciałam się zwrócić tutaj do pań: kobiety, kochane moje, idźcie w niedzielę na wybory. Nie pozwólcie, żeby decydowano za nas, my musimy decydować o sobie - apelowała. - Głos kobiet jest głosem Polski - podkreślała Trzaskowska. - Wszyscy razem mamy super moc kochani. Ja głosuję na Rafała, bo mu ufam i możecie mu zaufać, kochani - powiedziała żona kandydata KO.

