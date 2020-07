Piosenka Stana Borysa w antyrządowym filmie. "Nie życzę sobie"

Chodzi o użycie w filmie emitowanym na stronie "Radomianie dla Demokracji" piosenki "Coraz to z ciebie jako z drzazgi smolnej" do słów Cypriana Kamila Norwida, pochodzącej z płyty "Piszę pamiętnik artysty - hańba kto o tym źle myśli" Stana Borysa. Artysta poinformował, że wystąpi na drogę prawną.

"Nikt nie zwrócił się do mnie o zezwolenie"



"Drodzy Rodacy, będąc w Nowym Jorku, dzisiaj otrzymałem informację, iż został zrealizowany film polityczny emitowany w mediach społecznościowych na stronie »Radomianie dla Demokracji« z udziałem protestujących przeciwko obecnemu Rządowi. W filmie użyto podkładu muzycznego mojego autorstwa, łamiąc w ten sposób prawa autorskie i moje prawo osobiste" - napisał w czwartek na swoim profilu Facebookowym Stan Borys.

"Nikt nie zwrócił się do mnie o zezwolenie na użycie utworu mojego autorstwa, w moim wykonaniu pt. »Coraz to z ciebie jako z drzazgi smolnej« do słów Cypriana Kamila Norwida a pochodzącego z płyty »Piszę pamiętnik artysty - hańba, kto o tym źle myśli«" - poinformował artysta.



Artysta wskazał, że "»Demokraci«, którzy zmontowali ten film z użyciem jego nazwiska promują go na swojej stronie łamiąc jednocześnie jego osobiste prawa autorskie".



"Nie po to wybrałem wiersze Norwida, wielkiego patrioty i wielkiego Polaka, by jego słowa wykorzystywać przeciw Polsce. On się już nie może bronić, więc ja to czynię" - podkreślił. Poinformował, że "nie popiera takich manipulacji i takich dokonań". "Nie życzę sobie wykorzystywania mojej twórczości do wystąpień politycznych przeciwko Polskiemu Rządowi i Prezydentowi bez mojej zgody" - zaznaczył i poinformował, że wystąpi na drogę prawną.



W kolejnym wpisie artysta przypomniał, że film ten "był rozsyłany w celach kampanii wyborczej dla jednego z kandydatów ubiegający się o stanowisko prezydenta Polski, o czym Stan Borys nie został poinformowany i na co nie wyraził zgody".

Zwrócił uwagę, że film ukazał się na stronie stowarzyszenia 8 Maja 2020 r., jednak informacja dotarła do niego wczoraj, czyli 9 lipca 2020 r. "Materiał został już usunięty ze strony »Radomianie dla Demokracji«, jednak znajduje się w internecie. Przez dwa miesiące film był powielany po różnych organizacjach politycznych promujący Politykę przeciwko obecnemu Rządowi" - napisał.



Muzyk zwrócił uwagę, że obecnie w dobie pandemii COVID-19 artyści nie mają możliwości występowania i koncertowania.

