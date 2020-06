"Droga Polko i Polaku, postaw x przy Kosiniaku". Piosenka zwolenników kandydata PSL [WIDEO]

Jak przekazała nam szefowa sztabu kandydata PSL Magdaleny Sobkowiak, piosenka została przygotowana przez zwolenników lidera ludowców, z "Drużyny Kosiniaka". Utwór jest połączony z ujęciami z wieców i spotkań z wyborcami, w których brał udział Kosiniak-Kamysz.

- W czasie tej kampanii został stworzony projekt pod nazwą "Drużyna Kosiniaka". To grupa wolontariuszy, którzy przez całą kampanię wspierają naszego kandydata. Ta piosenka, to kolejny przykład tej aktywności - mówi polsatnews.pl Mateusz Kołodziejczyk z "Drużyny Kosiniaka", radny Młodzieżowej Rady Krakowa.

Piosenkę nagrał i wykonał wraz z zespołem Leszek Wawrzyła, radny do sejmiku wojewódzkiego. - Nasz członek z "Drużyny Kosiniaka" wyszedł z taką inicjatywą i napisał piosenkę, która będzie nam towarzyszyć przez najbliższy czas - dodał Kołodziejczyk.

"Wybierz drogę kompromisu"

Wykonawca śpiewa m.in. o tym, że kandydat PSL "idzie z wiarą, by przywrócić Polsce ład, jako lekarz, polski ojciec i nasz brat".

"Droga Polko i Polaku, postaw x przy Kosiniaku. Wybierz drogę kompromisu, nie wybieraj już podpisów. Niechaj Polska się obudzi i wybierze takich ludzi, takich jak ty, by spełnić sny!" - słyszymy w refrenie piosenki.

Z kolejnej zwrotki możemy się dowiedzieć, że Kosiniak-Kamysz "doświadczenie w polityce duże ma" i "problemy i bolączki nasze zna". "Paulina, jego żona wspiera go, bo Kosiniak nasz prezydent, to jest to" - brzmi kolejny wers.

"Oczekuję pomocy dla Małopolski"

Kosiniak-Kamysz odwiedził we wtorek Włocławek (woj. kujawsko-pomorskie). Na konferencji prasowej odniósł się do sytuacji w Małopolsce, gdzie w ostatnich dniach po gwałtownych ulewach doszło do podtopień.

- Oczekuję od premiera Mateusza Morawieckiego natychmiastowych działań, pomocy dla gospodarstw domowych, dla instytucji, uruchomienia środków z Funduszu Pracy na roboty publiczne, pomocy strukturalnej i finansowej, natychmiastowej reakcji - zaapelował szef PSL.

Kandydat odwiedził następnie m.in. Lipno, w którym apelował o zakończenie wojny "polsko-polskiej". - Wojna domowa stoi u progu naszych domów. Jest już wojną polityczną, społeczną, ale jak dojdzie do przekroczenia bariery, a już dziś dochodzi do bijatyk na spotkaniach wyborczych, to skończy się to tragicznie. Czas to zatrzymać, czas odnowić współpracę - apelował lider ludowców.

