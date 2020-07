"Twój głos ma moc". Osoby z niepełnosprawnościami namawiają do udziału w wyborach

"Wie, że głosowanie nie wychodzi z mody i zawsze chodzi na wybory" - czytamy na grafice ze zdjęciem Agaty - chorującej na rdzeniowy zanik mięśni podopiecznej fundacji Avalon. Ona i pozostałych 14 osób zachęcają do wzięcia udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich. Przekonują, że zamiast szukać wymówek, warto zabrać głos właśnie w tym dniu, w którym możemy decydować w pełni.

Fundacja Avalon, jedna z największych organizacji pozarządowych non-profit w Polsce pomagających osobom z niepełnosprawnościami i przewlekle chorym, ruszyła z drugą odsłoną akcji profrekwencyjnej "Twój głos ma moc".

Jej podopieczni i sympatycy w mediach społecznościowych zachęcają do udziału w tegorocznych wyborach prezydenckich. Do niedzieli, 12 lipca na fanpage'u fundacji publikowane są ich zdjęcia uświadamiające, że każdy głos się liczy.

Przestrzeń dla wszystkich

Pierwsza część przedsięwzięcia realizowana była przed I turą wyborów i dotarła do prawie 42 000 osób. Jak podaje Avalon, jest to najprawdopodobniej jedyna taka inicjatywa w Polsce. 15 osób swoim przykładem pokazuje i zachęca do aktywności obywatelskiej zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i pełnosprawnych.

- Przede wszystkim chcemy dać przestrzeń do zabrania głosu tym, którzy mimo posiadanych niepełnosprawności są aktywnymi obywatelami i wielu z nich może dla nas stanowić wzór w tym zakresie - komentuje Łukasz Wielgosz, pełnomocnik zarządu Fundacji Avalon.

Największa mniejszość

Pomysłodawcom akcji i jej uczestnikom chodzi również o podkreślenie znaczenia osób z niepełnosprawnościami w społeczeństwie oraz dostrzeżenia ich potrzeb.

"Niezależnie od kandydata, sprawy największej mniejszości w Polsce, czyli osób z niepełnosprawnościami - żyje ich w naszym kraju ponad 3 miliony osób - zasługują na odpowiednią rangę, na większą uwagę niż kilka linijek w oficjalnym programie wyborczym" - czytamy.

ac/ml/ polsatnews.pl