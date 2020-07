Wybory 2020. Najnowszy sondaż IBRiS

Do urn nie pójdzie - jak zadeklarowano w sondażu - 31,9 proc. badanych ("zdecydowanie nie" odpowiedziało 5,9 proc. badanych, "raczej nie" - 26 proc.).

Niezdecydowanych (udzielających odpowiedzi "nie wiem" lub "trudno powiedzieć") było 2,8 proc. badanych.

47,2 proc. vs. 45,9 proc.

Z dwóch rywalizujących o urząd prezydenta Polski kandydatów, nieco większe poparcie uzyskał Rafał Trzaskowski.

Na prezydenta Warszawy głos oddałoby 47,2 proc. badanych, co oznacza spadek o 0,9 pkt. proc. w stosunku do wcześniejszego sondażu IBRiS dla WP. Głosowanie na Andrzeja Dudę zadeklarowało 45,9 proc. ankietowanych, co w stosunku do wcześniejszego sondażu oznacza wzrost o 0,3 pkt proc.

W porównaniu do poprzedniego badania wzrósł odsetek osób, które nie zdecydowały jeszcze, na kogo oddadzą swój głos w II turze wyborów (o 0,8 pkt. proc.). Według najnowszego sondażu prezydenckiego IBRiS dla WP, takich wyborców może być 6,9 proc.

Badanie przeprowadzono 4 lipca metodą CATI (wywiad wspomagany komputerowo - przyp. red.) na próbie 1100 Polaków posiadających prawo do głosowania.