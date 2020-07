Problemy w głosowaniu na Wyspach. RPO: nie wróciło kilkanaście tysięcy pakietów

- Do nas trafia każdego dnia kilkadziesiąt skarg dot. różnych aspektów organizacji wyborów poza granicami kraju - powiedział w "Graffiti" Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jak dodał, w Wielkiej Brytanii, podczas I tury wyborów, do konsulatów nie wróciło kilkanaście tysięcy pakietów.

W pierwszej połowie czerwca Adam Bodnar zaapelował do ministra spraw zagranicznych Jacka Czaputowicza w sprawie głosowania za granicami kraju.

Jak podkreślał wówczas RPO, z analizy utworzonych przez MSZ obwodów wyborczych wynika, że w wielu z nich nie przewidziało uruchomienia żadnego lokalu wyborczego. Dodał, że osoby, które chcciałyby oddać głos w wyborach 2020 r. za granicą musiały również odpowiednio wcześniej otrzymać pakiety wyborcze.

Adam Bodnar powiedział w środę w "Graffiti", że ma wrażenie, że MSZ uwzględnia część rekomendacji. Podkreślił jednak, że jest niewiele czasu na organizację wyborów.

- Wszyscy jesteśmy w trudnej sytuacji. Mamy wybory, które są organizowane w tak trudnych warunkach - mówił Bodnar. RPO zwrócił uwagę, że pandemia koronawirusa uniemożliwia oddanie głosu w niektórych państwach. - Po drugie, eksperymentujemy z głosowaniem korespondencyjnym na masową skalę poza granicami kraju - dodał.

Czynniki zewnętrzne

RPO przyznał, że "ucieka z dyskursu", zgodnie z którym problemy w głosowaniu za granicą to wina rządzących. - Uważam, że pierwszy błąd był taki, że nowe reguły zostały zmienione w krótkim czasie przed wyborami i ciężko jest się przygotować do tego. Jeżeli wprowadzamy głosowanie korespondencyjne, to z tym się wiąże pewne ryzyko, że te pakiety nie dojdą na czas - mówił.

Pytany o skalę ewentualnych nieprawidłowości, Bodnar powiedział, że każdego dnia do jego biura trafia kilkadziesiąt skarg dot. organizacji wyborów poza granicami kraju.

- W Wielkiej Brytanii kilkanaście tysięcy pakietów nie wróciło z powrotem do konsulatów - dodał. Podkreślił jednak, że byłby daleki od tezy, jakoby było to ukartowane.

Protesty wyborcze

Bodnar podkreślił, że każda osoba, która nie będzie mogła oddać skutecznie głosu, ma prawo złożenia protestu wyborczego. Dotyczy to zarówno I, jak i II tury.

- Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN będzie musiała to ocenić. Izba ma jedno kryterium dodatkowe: na ile te błędy mogły wpływać na ważność wyborów - mówił.

Jak dodał, jeżeli margines zwycięstwa jednego z kandydatów będzie niewielki, to SN może uznać, że protesty były istotne.

zdr/luq/ Polsat News