"Arena prezydencka" z Rafałem Trzaskowskim. Obydwie debaty w Polsat News [TRANSMISJA]

Debatę z udziałem Andrzeja Dudy można obejrzeć tutaj.

Pierwsze pytanie, jakie usłyszał Trzaskowski, dotyczyło Marszu Niepodległości w Warszawie i nazwanie przez Guya Verhofstadta jego uczestników "neonazistami" i "faszystami".

Rafał Trzaskowski na początku żałował, że podczas areny prezydenckiej nie pojawił się prezydent Andrzej Duda - ustawiona została druga mównica dla prezydenta.

Wracając do tematu Marszu Niepodległości, odpowiedział, że "jeśli nie będzie on polityczny, jeżeli będą mogły się na niego udać rodziny z dziećmi, i będzie on bezpieczny, weźmie w nim udział".

Kandydat KO dodał, że nie nazwałby uczestników Marszu nazistami, "bo biorą w nim udział różni ludzie". Pytany, czy wypowie jako prezydent konwencję stambulską, która dotyczy prawa do wychowania dzieci, nie odpowiedział wprost na pytanie.

- Rodzice są od tego, żeby wychowywać swoje dzieci i rodzice to robią - zaznaczył Trzaskowski

Trzaskowskiego zapytano później, jak zorganizowałby relacje z Platformą Obywatelską, jeżeli zostałby prezydentem. Odpowiedział, że "po partnersku".

- To różni mnie od mojego konkurenta, który wykonuje tylko polecenia prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Martwię się, że ten telefon działa tylko w jedną stronę - mówił kandydat KO.

Dodał, że głowa państwa powinna stać w obronie "wszystkich atakowanych". Wymienił przy tym np. lekarzy rezydentów i rodziców osób z niepełnosprawnościami.

- Natomiast Andrzej Duda milczał, bo boi się prezesa Kaczyńskiego i swojej partii - mówił Trzaskowski, zapewniając, że gdy jako prezydent będzie rozmawiał z członkami Koalicji Obywatelskiej, weźmie od nich rady, ale ostateczną decyzję podejmie on.

Zdaniem kandydata KO, "odważnym ruchem" Andrzeja Dudy jest "wpisanie związków jednopłciowych do konstytucji". Dodał,

Trzaskowski odpowiedział również, że zawsze walczył i będzie walczył "z nienawiścią i wykluczeniem". - Nigdy nie ukrywałem jednak, że jestem przeciw adopcji (dzieci przez pary jednopłciowe) - mówił.

Zapewniał zarazem, że zawsze będzie bronił prawa do związków partnerskich i zawsze będzie bronił tych, którzy są atakowani.

Mówiąc o źródle finansowania swoich obietnic, Trzaskowski zaznaczył, że chciałby wiedzieć, jaka jest prawdziwa sytuacja budżetowa państwa.

- Czekam rzeczywiście na to, kiedy rządzący przestaną ukrywać fakty i przedstawią sytuację w kraju - powiedział, dodając, że następnego dnia po zaprzysiężeniu zwoła posiedzenie Rady Gabinetowej (obrad rządu pod przewodnictwem prezydenta - red.) w sprawie budżetu.

- Jak władza nie chce podać obywatelom informacji o stanie finansów publicznych, musi być ktoś, kto będzie patrzył na ręce - mówił Trzaskowski.

wka/ polsatnews.pl, PAP