Warszawa: wjechał autobusem w zaparkowane auta. [FILM] z momentu wypadku

Warszawski autobus linii "181" uderzył w zaparkowane pojazdy przy ul. Klaudyny. Polsat News dotarł do nagrania z tego zdarzenia. Policyjne badanie narkotestem wykazało u kierowcy obecność metamfetaminy; został on zatrzymany. To kolejne takie zdarzenie w stolicy w ostatnim czasie. Obaj szoferzy byli zatrudnieni w firmie Arriva, która obsługuje niektóre linie w warszawskiej komunikacji miejskiej.