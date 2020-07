Kolejny wypadek autobusu w Warszawie. Miasto rozważa zerwanie umowy z Arrivą

Przedstawiciel przewoźnika Arriva został wezwany do Roberta Soszyńskiego, zastępcy prezydenta Warszawy - poinformowała rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka. To reakcja władz miasta na kolejny wypadek miejskiego autobusu, którego kierowca - według wstępnych badań - był pod wpływem narkotyków.

We wtorek po godz. 10 warszawski autobus linii "181" jadący z Cmentarza Północnego na Plac Wilsona zjechał z drogi i uderzył w auta zaparkowane przy ul. Klaudyny w dzielnicy Bielany.

Jedna z pasażerek kursu została ranna; trafiła do szpitala, ale kilka godzin potem lekarze zdecydowali, że może wrócić do domu.

Policja sprawdziła stan kierowcy "181". Okazało się, że nie był pijany, lecz wstępny test wykazał obecność metamfetaminy w jego organizmie. Informował o tym polsatnews.pl, a wkrótce potem te doniesienia potwierdziła stołeczna policja. Dodała przy tym, że 25-latek został zatrzymany.

Przedstawiciel Arrivy "na dywaniku" w ratuszu

Szofer zatrudniony był w firmie Arriva, która jest podwykonawcą na rzecz warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego. Również tam pracował kierowca linii "186", którego pojazd pod koniec czerwca spadł z wiaduktu na moście Grota-Roweckiego.

W tamtym wypadku zginęła jedna osoba, a 18 zostało rannych. Miasto zapowiedziało wówczas kontrolę w firmie.

We wtorek, po kolejnym wypadku, rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka poinformowała, że przedstawiciel Arrivy został pilnie wezwany do Roberta Soszyńskiego, zastępcy prezydenta Warszawy.

"Jeżeli potwierdzą się informacje o obecności substancji psychoaktywnych u kierowcy (autobusu linii "181" - red.), rozważymy zerwanie umowy z przewoźnikiem" - napisała na Twitterze.

ZTM potwierdza: kontrakt z Arrivą może być zerwany

Podobnie jak Gałecka wypowiedział się rzecznik ZTM Tomasz Kunert. Również on przekazał, że zerwanie kontraktu z Arrivą jest brane pod uwagę. Dodał, że ZTM przeprowadza kontrole w zajezdniach operatorów komunikacji miejskiej i wystąpił do Arrivy o wyjaśnienia ws. wtorkowego wypadku na ul. Klaudyny.

- Nasi pracownicy sprawdzają dochowywanie procedur, dotyczących sprawdzania stanu technicznego pojazdów i kontroli pracowników. Z uzyskanych od przedstawicieli firmy Arriva informacji wynika, iż kierowca, który spowodował wypadek na ulicy Klaudyny, przed wyjazdem w trasę i później, na miejscu zdarzenia, został sprawdzony pod kątem trzeźwości – w obu przypadkach testy dały wynik negatywny – podał rzecznik ZTM.

- Przypominamy, że zarówno ZTM, jak i operatorzy nie mają uprawnień do kontroli pracowników na obecność w organizmie środków odurzających. Jeśli zachodzą podejrzenia co do stanu pracownika, wzywana jest Policja, która na miejscu przeprowadza odpowiednią kontrolę – przekazał Kunert.

Z kolei stołeczny Zarząd Dróg Miejskich zapewnił również, że już po pierwszym wypadku autobusu firmy Arriva zostało wystosowane pismo do premiera z sugestią zmiany przepisów ustawowych, które umożliwiłyby dokonywanie przewoźnikom oraz ZTM takich kontroli.

