Autobus wpadł do jeziora w Chinach. Co najmniej 21 ofiar

Incydent miał miejsce w południe czasu miejscowego, czyli ok. 6 rano w Polsce. Nie jest jasne, czy ofiary poniosły śmierć na miejscu wypadku, czy też zmarły po przewiezieniu do szpitala.

Do wypadku doszło w mieście Anshun w prowincji Kuejczou na południu Chin. W wypadku zginęło co najmniej 21 osób, a 15 rannych przewieziono do szpitala - donoszą lokalne media.

Akcja ratunkowa

Na nagraniach publikowanych w mediach społecznościowych widać, jak autobus linii 2 nagle skręca w lewo, przejeżdża przez pas przeznaczony dla ruchu w przeciwnym kierunku i wpada do zbiornika wodnego Hongshan.

Update: as of 5:30 p.m. China time, rescuers had found the bodies of 21 people and rescued 15 injured passengers from a bus carrying an unknown number of people, including students, that fell into a reservoir in southwestern Guizhou province, the People’s Daily reported. pic.twitter.com/VyZMpXsueW