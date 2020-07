Morawiecki: Rafał Trzaskowski szykuje nam prawdziwy "trzaskogedon"

Premier na spotkaniu z mieszkańcami Więcborka (woj. kujawsko-pomorskie) zapewnił, że polityka urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy jest oparta na twardym fundamencie. - Pan prezydent udowodnił, że potrafi zadbać o nasze interesy na całym świecie - stwierdził Mateusz Morawiecki.

Jak zaznaczył, "po drugiej strony mamy »trzaskogedon«, grożący »trzaskogedon«". - Nie będzie żadnego przyrostu emerytur, szanowni państwo. W czasie, kiedy pan Trzaskowski był w rządzie pani Kopacz i pana Tuska, emerytura minimalna wiecie o ile wzrosła? O 13 złotych. A on nie pamięta tego, o ile wzrastały emerytury w czasach Platformy, bo jego polityka to polityka dla elit, dla grup interesów - przekonywał szef rządu.

- Drodzy Polacy, drodzy emeryci, jeżeli będzie taka sytuacja, że on by został prezydentem, czeka nas "trzaskogedon" dla emerytur, dla rozwoju miast takich jak Więcbork. Nie dopuśćmy do tego - apelował Morawiecki.

Ocenił, że kandydat KO jako prezydent Warszawy zrobił "trzaskogedon" w stolicy. - Czajka, wielki wyciek ścieków, największa katastrofa ekologiczna i wywóz śmieci droży o 200-300 procent - to jest prawdziwy "trzaskogedon", który szykuje nam pan Rafał Trzaskowski - dowodził szef rządu.

bia/ PAP