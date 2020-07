Hołownia: zagłosuję na Trzaskowskiego, bo nie mam wyboru

Lider ruchu "Polska 2050" na pytanie, czy powiesił na swoim płocie baner poparcia Trzaskowskiego, odpowiedział: "ja nawet swojego nie wieszałem".

Hołownia zapewnił, że nikt ze sztabu Trzaskowskiego nie proponował mu udziału w wiecach poparcia. - Gdyby taka propozycja była, to powiedziałbym "nie" - zapewnił Szymon Hołownia.

"Muszę głosować na Trzaskowskiego"

- Zawszę chodzę na wybory i zawszę dokonuję wyboru, nie oddaję głosów nieważnych. Nie chcąc wybrać Andrzeja Dudy nie mam wyboru, muszę zagłosować na Trzaskowskiego. Myśmy nasze rozmowy z Rafałem Trzaskowskim przeprowadzili po jego prośbach i wielokrotnych próbach zwrócenia się do nas, w sposób taki jaki uważam powinniśmy przeprowadzić z każdym, czyli merytorycznie i jawnie - dodawał Hołownia.

- Przed pierwsza turą nie mieliśmy kontaktów. Platforma wypuszczała plotki raz na jakiś czas, sugerujące, że rozważałem to, żeby zrezygnować, a oni mieli poprzeć mnie w wyborach na prezydenta Warszawy - mówił lider "Polska 2050", zapewniając, że żadna z plotek "nie jest prawdziwa".

Hołownia zapewnił, że "miał największe szanse na pokonanie Andrzeja Dudy" wśród wszystkich kandydatów. Dodał również, że gdy obserwuje kampanię Dudy i Trzaskowskiego "ma wrażenie, że spełniają się jego proroctwa". - Takiej polaryzacji, jakiej obserwujemy w ciągu ostatnich dwóch tygodni dawno nie było. Tak niemetaforycznej kampanii ja nie pamiętam, nawet jak na standardy polskie - mówił były kandydat na prezydenta.

- Dopóki mamy sytuację taką, że ja równie często słyszę pytania "dlaczego pan poparł Trzaskowskiego" i "dlaczego pan nie poparł Trzaskowskiego", to uważam, że jestem we właściwym miejscu, czyli w samym środku pomiędzy dwoma walczącymi plemionami. Moim zadaniem jest tutaj budować taki sklep i stragan z wartościami obywatelskimi, żeby jedni i drudzy zmęczeni walką zaczęli powoli przechodzić - mówił lider ruchu "Polska 2050".

Prawie 12 proc. poparcia

Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, największe poparcie zdobyłoby Prawo i Sprawiedliwość - 38 proc. oraz Koalicja Obywatelska - 23,6 proc. - wynika z sondażu przeprowadzonego w sobotę przez IBRiS, a opublikowanego w poniedziałek na stronach portalu Onet.pl.

W badaniu został uwzględniony ruch "Polska 2050" Szymona Hołowni, którego zamiar powołania były kandydat na prezydenta zapowiedział pod koniec czerwca. Miałby to być ruch społeczny w formie stowarzyszenia. Według sondażu IBRIS, na to ugrupowanie - w razie startu do parlamentu w 2023 roku - zagłosowałoby 11,9 proc. wyborców.



