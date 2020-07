Zgromadzenia na wrocławskim Rynku. Będą wnioski o ukaranie organizatorów

Po sobotnim wiecu wyborczym prezydenta Andrzeja Dudy we Wrocławiu policja zamierza skierować do sądu wnioski o ukaranie organizatorów dwóch największych zgromadzeń - zwolenników urzędującego prezydenta oraz jego przeciwników. Według policji w obu zgromadzeniach uczestniczyło zbyt dużo osób.

W sobotę na wrocławskim Rynku, jak podał tamtejszy magistrat, zarejestrowanych było osiem różnych zgromadzeń, w tym wiec wyborczy ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudy. Podczas jego wystąpienia uczestnicy demonstracji zorganizowanej m.in. przez Strajk Kobiet i KOD zagłuszali przemówienie gwizdami i okrzykami.

Obecnie obowiązujące w Polsce przepisy w związku z epidemią koronawirusa ograniczają liczbę uczestników zgromadzeń, imprez, spotkań oraz zebrań do 150 osób.

ZOBACZ: Wybory 2020. Najnowszy sondaż IBRiS

Rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu nadkom. Kamil Rynkiewicz w wydanym w niedzielę oświadczeniu przekazał, że policja prowadzi czynności wyjaśniające zmierzające do skierowania wniosku o ukaranie do sądu, w związku z przekroczoną dopuszczalną liczbą uczestników zgromadzeń. Chodzi zarówno o organizatorów wiecu prezydenta, jak i jego przeciwników.

Rynkiewicz podkreślił, że podobne działania dolnośląska policja podejmowała w ostatnich tygodniach również w stosunku do organizatorów innych zgromadzeń, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej liczby uczestników.

WIDEO - Wiec prezydenta i zgromadzenie obywatelskie. Konfrontacja we Wrocławiu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bia/ PAP