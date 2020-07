Śmierć setek słoni w Botswanie. Drastyczne zdjęcia

Krajowy Departament Dzikiej Przyrody i Parków Narodowych w Botswanie zapowiedział w czwartek, że mobilizuje personel i samoloty, aby zbadać tajemnicze wymieranie słoni. Przyczyna ich śmierci wciąż pozostaje nieznana. Nie wiadomo także, czy istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla zdrowia ludzi.

ZOBACZ: Tajemnicza śmierć setek słoni. Naukowcy szukają przyczyn

- To masowe wymieranie na poziomie, jakiego nie widziano od bardzo, bardzo długiego czasu. Poza suszą nie wiem, czy wymieranie było tak znaczące - mówił cytowany przez "The Guardian" dr Niall McCann, dyrektor ds. Ochrony w organizacji charytatywnej National Park Rescue w Wielkiej Brytanii.

A catastrophic die-off of elephants is happing in northern Botswana, and no one knows why. It’s vital that a team of independent experts visit and sample the carcasses before any more elephants die, or this spills over into the local human population. https://t.co/sfxfSOHDkd